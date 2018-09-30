akademik makalelerde beyaz sayfada beyaz renkle bismillahirrahmanirrahim yazısı

TÜBİTAK'ın DergiPark sisteminde yayımlanan 'Sigorta sözleşmesinin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlalinde nedensellik bağı' adlı makalede, sayfanın en başına, ortasına ve en sonuna, beyaz renkle 'Bismillahirrahmanirrahim' yazıldığı fark edildi.

Yine "Fikri mülkiyet hukukunda yenilik ve orijinallik" adlı bir makalenin üç yerinde, "Bismillahirrahmanirrahim" yazılı olduğu tespit edildi.

"Bismillahirrahmanirrahim" yazısı beyaz renkle yazıldığı için, ancak metin içinde arama yapıldığında fark edilebiliyor.

Yazılım mühendisi İsmail Baskın ise, kişisel sosyal medya hesabından, böylesi makalelerin görüntüsünü paylaştı. Baskın, "Adam makalesinde beyaz sayfaya beyaz renkle 'Bismillahirrahmanirrahim' yazmış. 'Bu makaleye nasıl geldin?' 'Bunu nasıl tespit ettin?' diye sormayın lütfen" şeklinde yazdı.

Beyaz sayfaya beyaz yazı ile metin girmek Arama Motoru Optimizasyonu ile ilgilenen SEO uzmanlarının bazı zamanlarda başvurduğu bir yöntem olarak biliniyor.

Bismillahirrahmanirrahim

Adam makalesinde beyaz sayfaya beyaz renkle "Bismillahirrahmanirrahim" yazmış. "Bu makaleye nasıl geldin?" "Bunu nasıl tespit ettin?" diye sormayın lütfen. pic.twitter.com/nPj784hvYc — ismail BASKIN (@baskindev) 29 Eylül 2018

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