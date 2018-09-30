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Akademik Makalelerde Beyaz Sayfada Beyaz Renkle Bismillahirrahmanirrahim Yazısı

TUBİTAK'ın dergi platformu Dergipark'ta bazı akademisyenlerin ve bilim insanlarının, yayımladıkları makalelerde, beyaz sayfaya beyaz renkle "Bismillahirrahmanirrahim" yazıldığı bilgisine ulaşıldı.

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Akademik Makalelerde Beyaz Sayfada Beyaz Renkle Bismillahirrahmanirrahim Yazısı

TUBİTAK'ın dergi platformu Dergipark'ta bazı akademisyenlerin ve bilim insanlarının, yayımladıkları makalelerde, beyaz sayfaya beyaz renkle "Bismillahirrahmanirrahim" yazıldığı bilgisine ulaşıldı.

30 Eylül 2018 Pazar 19:05
Akademik Makalelerde Beyaz Sayfada Beyaz Renkle Bismillahirrahmanirrahim Yazısı

TÜBİTAK'ın DergiPark sisteminde yayımlanan 'Sigorta sözleşmesinin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlalinde nedensellik bağı' adlı makalede, sayfanın en başına, ortasına ve en sonuna, beyaz renkle 'Bismillahirrahmanirrahim' yazıldığı fark edildi.

Yine "Fikri mülkiyet hukukunda yenilik ve orijinallik" adlı bir makalenin üç yerinde, "Bismillahirrahmanirrahim" yazılı olduğu tespit edildi.

"Bismillahirrahmanirrahim" yazısı beyaz renkle yazıldığı için, ancak metin içinde arama yapıldığında fark edilebiliyor.

Yazılım mühendisi İsmail Baskın ise, kişisel sosyal medya hesabından, böylesi makalelerin görüntüsünü paylaştı. Baskın, "Adam makalesinde beyaz sayfaya beyaz renkle 'Bismillahirrahmanirrahim' yazmış. 'Bu makaleye nasıl geldin?' 'Bunu nasıl tespit ettin?' diye sormayın lütfen" şeklinde yazdı.

Beyaz sayfaya beyaz yazı ile metin girmek Arama Motoru Optimizasyonu ile ilgilenen SEO uzmanlarının bazı zamanlarda başvurduğu bir yöntem olarak biliniyor.

Bismillahirrahmanirrahim

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Son Güncelleme: 30.09.2018 20:27
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akademik makalelerde beyaz sayfada beyaz renkle bismillahirrahmanirrahim yazısı
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Br 1 saat önce

Anca oralara bunu yazarak kendinizi tatmin edin

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