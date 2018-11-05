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Adil Kullanım Kotası Kalkıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Adil kullanım kotasının 2019 yılında kaldırılacağını duyurdu.

Adil Kullanım Kotası Kalkıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Adil kullanım kotasının 2019 yılında kaldırılacağını duyurdu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:56
Adil Kullanım Kotası Kalkıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Adil kullanım kotasının 2019 yılında kaldırılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan internet kullanıcıları tarafından pek çok kez şikayet edilen Adil kullanım kotası ile ilgili sevindiren bir açıklama geldi. Bakan Cahit Turhan, internet kullanımında uygulanan adil kullanım kotası hakkında "2019 yılında kaldırılacak" ifadelerini kullandı.

ADİL KULLANIM KOTASI NEDİR?

Adil kullanım kotası, internet kullanıcılarının internet kullanımı esnasında yoğun veri trafiğinden etkilenmemesi için ve oluşabilecek teknik problemleri engellemek amacıyla uygulanan planlanmış uygulamalar bütünüdür.

Adil kullanım kotası dahilinde, kullanıcılar belirli bir limite kadar indirme işlemi uygulayabilir. İzin verilen limitleri dolduğunda ise internet hızında düşüş yaşanır. Örneğin standart olarak 20 mbps hız ile internet kullanan bir kullanıcı, kendi hizmetinde izin verilen 10 GB'lık veri indirme limitini aştığında internet hızı 3 mbps'a düşürülür ve bir sonraki sıfırlanma süresine kadar 3 mbps hız kullanır.

Kaynaklar; Mynet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 05.11.2018 18:04
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