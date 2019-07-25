Acer H6810 ile 120 inç 4K Sinema Keyfi

Ultra-HD 4K çözünürlüğü 120 inç ile buluşturarak rakiplerinin çok ötesinde bir film deneyimi sunan Acer H6810 Projektör, bu çözünürlük seviyesini 4 kg gibi bir ağırlıkta, 3500 ANSI lümen parlaklığı ve 8,3 milyon piksel ile birleştirerek Full HD çözünürlüğe kıyasla 4 kat daha iyi çözünürlükte ve gerçek dünya renkleri canlılığında bir sinema deneyimi sunuyor.

HDR uyumluluğu sayesinde daha keskin görüntüler ve daha geniş bir parlaklık yelpazesi sunan projektör, aynı zamanda 3 farklı HDR modu ile filmlerin aydınlık seviyesine göre gölgeleri, renkleri ve parlaklığı ayarlamanıza imkan sağlıyor.

H6810, Rec. 2020 teknolojisi aracılığıyla görüntüleri Rec. 709 diline çevirerek renklerin mükemmel seviyelerde yeniden tasarlanmasını sağlarken, renk bozukluklarını ve tonları düzelterek inanılmaz gerçekçi renkler sunuyor.

Opsiyonlu olarak sunulan bir dongle (adaptör) ile kablosuz olarak kullanımı ve cep telefonundan görüntülemeyi destekleyen projektör, 10W dahili hoparlörü sayesinde harici hoparlörlere ihtiyaç duymadan derin, net ve güçlü ses verebiliyor.

HDMI 2.0 ile maksimum bant genişliği seviyesi attırarak 4K teknolojisinin sunduğu renkler için alan oluşturan H6810, bu sayede 4K UHD filmler ile tam uyumlu çalışarak muhteşem renkler ve gerçekçi canlılık sunuyor.

ExtremeEco teknolojisine sahip projektör bekleme modunda güç tüketimini %75’e kadar azaltarak hem bütçenizi hem de doğayı korumanıza yardımcı oluyor. Ekonomi modunda 15000 saate kadar dayanan ampulü sayesinde favori filmlerinizi ampul değiştirmeden defalarca izleyebilirsiniz.

Sessiz modda 23 desibel gibi düşük bir ses seviyesinde çalışan projektör, böylece en sevdiğiniz film karakterlerinin fısıltılarını bile net bir şekilde duymanıza olanak sağlıyor.