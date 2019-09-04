Acer Aile, Eğlence ve Üretkenlik İçin Tasarlanan Yeni Chromebook Serisini Tanıttı

Acer’ın dört yeni Chromebook modeli aynı anda birden çok uygulama çalıştırma, eğlence ve üretkenlik için hızlı performansa sahip.

Geniş ekranlı Chromebook 315 ve Cromebook 314, harika görüntüler ve 12,5 saate varan pil ömrü sağlıyor. 15,6 inç ekranlı ve ayrı nümerik klavyeye sahip en geniş model, kişisel finans gibi rakamsal işleri halletmek için harika bir çözüm oluyor.

Rahatlıkla taşınabilen 11,6 inç Chromebook Spin 311 ve Chromebook 311 ise üretkenlik ve eğlence için 10 saate varan pil ömrü[1] ile mobil bağlantı seçeneklerini kompakt tasarımda sunuyor.

Tüm yeni Chromebook modellerinde hızlı Gigabit Wi-Fi ve veri aktarımı, şarj ve görüntü çıkışı için kullanılabilen USB 3.1 Type-C bağlantıları bulunuyor.

Acer, IFA 2019’da dört yeni Chromebook modelini tanıttı. Yeni modeller günümüzde ailelerin, öğrencilerin ve küçük işletme sahiplerinin bir Chromebook’tan beklediği performans, taşınabilirlik ve pil ömrünü sunuyor.

“Üç ayrı boyutta dört yeni Chromebook modeli sunuyoruz. Böylece kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına uygun ekran boyutuna, özelliklere ve teknolojiye sahip Acer Chromebook modelini bulabilecekler.” diyen Acer BT Ürünleri İş Birimi Dizüstü Bilgisayarlar Genel Müdürü James Lin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Chromebook’lar kullanıcıların hızlı, güvenli ve kolay yönetilebilir bir şekilde internete bağlanmasını sağlamanın çok daha ötesine geçtiler. Bu cihazlarla müşteriler bütçe oluşturmak, iletişimde kalmak, eğlenmek ve günlük hayatın işlerini halletmek için uygulamalara erişebiliyor.”

Geniş, Yansıma Önleyici Ekranlı İki Yeni Chromebook Modeli ile Maksimum Üretkenlik

Acer’ın geniş ekranlı iki yeni Chromebook modeli birçok farklı ortamda üretkenliği artırıyor. Yeni Acer Chromebook 315 (CB315-3H/3HT) ve Acer Chromebook 314 (CB314-1H/1HT), yansıma önleyici ekranları sayesinde aydınlık ortamda bile kullanılabiliyor. Geniş ekranlar keskin ve okunabilir metinler, canlı ve net video ve fotoğraflar sunuyor.

Acer Chromebook 315’in 15,6 inç boyutundaki dev ekranı ve Acer Chromebook 314’ün 14 inç’lik geniş ekranı Full HD (1920 x 1080) çözünürlük ve IPS[2] teknolojisiyle geliyor. Hem dokunmatik hem de dokunmatik olmayan seçenekler geniş izleme açıları sunuyor. İnce çerçeveyle sarılan geniş ekranlı tasarım sayesinde görüntüler daha canlı ve etkileyici hale geliyor.

Ayrıca, Acer Chromebook 315’te bir nümerik klavye de bulunuyor. Bu da modeli, fatura ödemek, hesap takibi ve benzeri finansal işlemler için güvenli bir şekilde internete girebilecekleri bir cihaz arayan küçük işletme sahiplerine uygun hale getiriyor.

11,6 inç Ekranlı İki Kompakt Chromebook Taşınabilir Performans Sunuyor

Seyahatlerde, okula giderken veya evin içinde rahatça taşıyabilecekleri daha kompakt bir çözüm arayan kullanıcılar ise 11,6 inç boyutunda iki yeni Chromebook seçeneğine kavuşuyor. Her iki model de bir A4 kağıttan daha küçük boyutta (210 x 297 mm).

Acer Chromebook Spin 311’in (CP311-2H) 360 derece dönebilen tasarımı sayesinde 11,6 inç HD dokunmatik ekranı tablet, dizüstü bilgisayar, ekran ve çadır olmak üzere dört farklı biçimde kullanmak mümkün. Aile üyeleri böylece, 1,2 kg (2,62 pound) ağırlığındaki bu küçük cihazı kendi ortamlarına uyacak şekilde kullanabiliyor.

Bunlara ek olarak, Antimikrobiyal Corning Gorilla Glass[3] dokunmatik ekran da çizilmelere dayanıklı yapısıyla cihazın daha sağlam olmasını sağlıyor. Antimikrobiyal bir malzeme ile daha temiz ve sağlam hale gelen cam, dokunmatik ekranda mikroorganizma birikimiyle oluşan koku ve lekeleri engelliyor. Acer Chromebook Spin 311 tercihe bağlı olarak Wacom EMR Ekran Kalemi ile de satılıyor. Aileler bu kalemle cihazı çizim yapmak, not almak ve doğrudan ekran üzerinde daha fazla şey yapabilmek için kullanabiliyor.

Acer Chromebook 311, dönüştürülebilen model ile aynı kompakt boyutları daha geleneksel bir dizüstü bilgisayar tarzıyla sunuyor. Yalnızca 1,06 kg (2,34 pound) ağırlığındaki modeli çantada taşımak oldukça kolay. IPS teknolojisine sahip HD ekran, dokunmatik (CB311-9HT) ve dokunmatik olmayan (CB311-9H) seçeneklerle geliyor.

İnternete ve Çevre Birimlerine Esnek ve Hızlı Bağlantı

Yeni dört Acer Chromebook modelinin her iki yanında birer USB 3.1 Type-C girişi bulunuyor. Bu sayede Chromebook’ları en rahat açıda şarj etmek mümkün oluyor. Bu bağlantılar, cihazı ve diğer ürünleri şarj etmek, hızla veri aktarmak ve bir HD ekrana bağlanmak için kullanılabiliyor. Yeni Chromebook’larda ayrıca, iki adet USB Type-C ve iki adet USB 3.1 girişiyle ekstra depolama kapasitesi için bir MicroSD kart okuyucu bulunuyor.

Tüm yeni Chromebook’ların ön tarafında görüntülü görüşme ve Google Hangouts için kullanılabilecek bir web kamerası yer alıyor. Dönüştürülebilir Acer Chromebook Spin 311 modelinde, 1080p video kaydetmek için dışa dönük bir kamera da var.

Müşteriler, 2x2 MU-MIMO özelliği ile birlikte Intel® Gigabit WiFi ve stratejik konumlandırılmış 802.11ac kablosuz antenler ile hızlı ve güvenilir kablosuz bağlantıya erişiyor. Bluetooth 5.0 ise çevre birimlerine kullanışlı kablosuz bağlantı sunuyor.

Gün Boyu Üretkenlik ve Eğlence İçin Performans ve Uzun Pil Ömrü

Dört yeni Acer Chromebook da birden fazla uygulama ve sekmeye erişim, video yayını ve daha fazlası için gün boyu sağlam performans sunuyor. Müşteriler, en yeni çift çekirdekli Intel Celeron® N4000 veya dört çekirdekli Intel Celeron N4100 işlemcilerle donatılan bu cihazlar sayesinde hızlı ve güvenli bir şekilde sosyal medya güncellemelerini alabiliyor, iş ve okul görevlerini halledebiliyor, internetten alışveriş yapabiliyor. Acer Chromebook 315 ayrıca Intel Pentium® Silver N5000 işlemci seçeneği de sunuyor.

Acer Chromebook 315; 128 GB’a kadar eMMC depolama ve 8 GB’a kadar çift kanal SDRAM’e sahip olabiliyor. Acer Chromebook 314 ve Acer Chromebook Spin 311; 64 GB’a kadar eMMC depolama ve 8 GB çift kanal SDRAM ile donatılabiliyor. Acer Chromebook 311 ise 32 GB’a kadar eMMC depolama ve 4 GB çift kanal SDRAM’a sahip.

Acer Chromebook kullanıcıları cihazlarının şarj gerektirmeden tüm gün çalışmaya devam edebileceğinden emin olabilir. Acer Chromebook 315 ve Acer Chromebook 314 modellerinin ikisi de 12,5 saate uzanan pil ömrüyle sabahtan akşama kullanım imkanı sunuyor1. Acer Chromebook Spin 311 ve Acer Chromebook 311 ise gün boyu üretkenlik için 10 saate1 kadar pil ömrü sağlıyor.

Serin ve Sessiz Tasarımlar

Fansız tasarımları sayesinde sessiz bir şekilde çalışan yeni Acer Chromebook modelleri, oturma odası, kütüphane veya kafe gibi paylaşımlı alanlarda kullanım için ideal. Neme dayanıklı touchpad, cihazları istenmeyen ıslaklıktan koruyor.

Google Assistant İle İşleri Elinizi Sürmeden Halledin

Dört yeni Acer Chromebook da kullanıcıların işlerini ellerini sürmeden, daha hızlı ve akıllı bir şekilde yapmasını sağlayan Google Asistan[4] özelliğine sahip. Google Assistan ile kullanıcılar ekranlar arasında geçiş yapmadan hızla e-posta gönderebiliyor, belgelerini bulabiliyor, müzik dinleyebiliyor, takvimlerine erişebiliyor veya akıllı ev cihazlarını kontrol edebiliyor. Başlamak için yapmanız gereken tek şey “Hey Google” demek.

Google Play Desteği ve Kurulum, Yönetim ve Saklama Kolaylığı

Birden fazla kullanıcının giriş yapabileceği Acer Chromebook’lar verileri güvende tutuyor. Aile üyeleri sistemi paylaşırken kendilerine ait hesaplarla giriş yapıp projelerini koruyor. Chromebook hasar gördüğünde veya çalındığında bile Gmail hesapları ve bilgileri istenmeyen kişilerin eline geçmiyor. Google Drive[5]; dosyaları, belgeleri ve fotoğrafları bulutta güvenle saklıyor ve en yeni sürüme her zaman erişebilmeyi sağlıyor. Yaklaşık 8 saniyede açılan Chrome OS; virüsler ve zararlı yazılımlar gibi sürekli değişen çevrim içi tehditlere karşı koruma sağlamak için otomatik güncellemelerle üst düzey güvenlik sunuyor.

Yeni Acer Chromebook modelleri çıkar çıkmaz Google Play desteği sunacaklar. Bu sayede aileler eğlence, eğitim ve daha fazlası için Android ve Chrome uygulamalarına erişebilecek.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Chromebook 315, EMEA bölgesinde 15,6 inç modeliyle Ekim ayının sonunda 329 EUR’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Acer Chromebook 314, EMEA bölgesinde 14 inç modeliyle Ekim ayının sonunda 299 EUR’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Acer Chromebook Spin 311, EMEA bölgesinde 11,6 inç modeliyle Ekim ayının sonunda 329 EUR’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Acer Chromebook 311, EMEA bölgesinde 11,6 inç modeliyle Ekim ayının sonunda 249 EUR’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.