7 adımda sosyal medya fenomeni olmanın yolları

Şimdilik sadece Web ve Android üzerinden erişilebilen bu uygulama ilerleyen zamanlarda iOS üzerinden de açılmış olacak.

BEĞENİ TAKİPÇİ KAZANDIRIR

Hashtag kullanımı: Pek çok kişi ModaSky’da fotoğraf paylaşımlarında hashtag kullanımını zorlamayı tercih ediyor. Ancak sınırlı kullanımın dışına çıkmak yerine daha etkili hashtag kullanımını tercih ederseniz takipçinizi artırmak daha kolay olacaktır. Örneğin kişisel hesabınız için #modaskynet #istanbul #türkiye #sevgi gibi hashtagleri tercih etmelisiniz.

İlgili paylaşımları beğenme: Takip ettiğiniz kullanıcıların yaklaşık 100 paylaşımını beğenmek size fazlasıyla takipçi kazandıracaktır. Başka kullanıcılarla iletişim kurup network ağı yaptığınız zaman paylaşımlarınız sık sık takip edilecektir.

PAYLAŞIM SAYILARINIZIN SIKLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Düzenli paylaşımlar: İnsanlar ister kişisel olsun ister kurumsal olsun gün içerisindeki etkinliklerinizle alakalı paylaşımlar görmek ister. Takipçi kitlenizin sizi unutmaması ve düzenli aralıklarla paylaşımınızı takip etmesini istiyorsanız düzenli paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Kendinize uygun belirli zaman aralıklarında fotoğraf paylaşımı yaptığınız vakitlerde takipçi kazanmanız çok daha kolay olacaktır.

Diğer sosyal ağlardan destek alma: ModaSkyda paylaştığınız içeriğinizi aynı zamanda bağlantı üzerinden Facebook’ta ya da Twitter’da da paylaşabilmeniz mümkün kılınıyor. Ayrıca ModaSky sosyal medya ağına sahip olmayan pek çok kullanıcı da paylaşımlarınızı takip etmek adına ModaSky hesabı alarak sizi takip edecektir. Diğer sosyal ağlardan aldığınız desteği fazlasıyla göreceksinizdir.

Paylaşım günleri önemli

ModaSky profiliniz güncel olmalı: ModaSky profilinizde etkili bir yazı yazabilmeniz için 160 karakterlik sınırınız bulunmaktadır. Etkili profil yazısı oluşturarak insanlara ilgi alanlarınızdan, nelerden hoşlandığınızdan bahsederseniz takip edilmek için bir adım önde olursunuz.

Pazar günü: ModaSky kullanıcılarının hafta boyunca en çok vakit geçirdikleri gündür. Eğer bugünde daha fazla paylaşımda bulunursanız paylaşımlarınız pek çok kullanıcı tarafından takip edilebilir. Pazar gününde ModaSky normal olduğunuz zamandan daha fazla aktif olursanız, diğer kullanıcılarla olan etkileşim artar.

Takipçi sayısı fazla olanları takip etme: Takipçisi daha fazla olan hesapları takip etmeniz ve bu hesapların paylaşımını dikkate almanız sizin de ModaSky üzerinde takip edilebilirliğinizi etkileyecektir.

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