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7 adımda sosyal medya fenomeni olmanın yolları

Sosyal medya yeniliklere doymuyor… Her geçen gün büyüyen bu teknoloji dünyası adeta fenomenler diyarına dönüştü. Türkiye’nin kendine has bir sosyal medya platformu olması için kolları sıvayan profesyonel bir ekip, ModaSky’ı kurdu. Şuan yaklaşık 10 bin kullanıcıya ulaşan ModaSky, fenomen olmaya aday olan kişilere kendisine fenomen arayan markalarla bir araya getiriyor. Bu platformda kuralları tamamen kişiler belirliyor. Kullanıcı kendisini ifade ederken ortak ilgi alanına sahip olan kişiler ve sponsorlar kolayca birbirlerini buluyor. Kişilere özel olan bu platformda kişiyi en iyi anlatan fotoğrafları, ön plana çıkarmak adına istediği özellikleri ve yetenekleri, YouTube, Facebook, Instagram, Dailymotion ve Vimeo gibi platformlarda yer alan videoları ModaSky’a yüklemeleri yeterli.

7 adımda sosyal medya fenomeni olmanın yolları

Sosyal medya yeniliklere doymuyor… Her geçen gün büyüyen bu teknoloji dünyası adeta fenomenler diyarına dönüştü. Türkiye’nin kendine has bir sosyal medya platformu olması için kolları sıvayan profesyonel bir ekip, ModaSky’ı kurdu. Şuan yaklaşık 10 bin kullanıcıya ulaşan ModaSky, fenomen olmaya aday olan kişilere kendisine fenomen arayan markalarla bir araya getiriyor. Bu platformda kuralları tamamen kişiler belirliyor. Kullanıcı kendisini ifade ederken ortak ilgi alanına sahip olan kişiler ve sponsorlar kolayca birbirlerini buluyor. Kişilere özel olan bu platformda kişiyi en iyi anlatan fotoğrafları, ön plana çıkarmak adına istediği özellikleri ve yetenekleri, YouTube, Facebook, Instagram, Dailymotion ve Vimeo gibi platformlarda yer alan videoları ModaSky’a yüklemeleri yeterli.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:33
7 adımda sosyal medya fenomeni olmanın yolları

Şimdilik sadece Web ve Android üzerinden erişilebilen bu uygulama ilerleyen zamanlarda iOS üzerinden de açılmış olacak.

BEĞENİ TAKİPÇİ KAZANDIRIR

Hashtag kullanımı: Pek çok kişi ModaSky’da fotoğraf paylaşımlarında hashtag kullanımını zorlamayı tercih ediyor. Ancak sınırlı kullanımın dışına çıkmak yerine daha etkili hashtag kullanımını tercih ederseniz takipçinizi artırmak daha kolay olacaktır. Örneğin kişisel hesabınız için #modaskynet #istanbul #türkiye #sevgi gibi hashtagleri tercih etmelisiniz.

İlgili paylaşımları beğenme: Takip ettiğiniz kullanıcıların yaklaşık 100 paylaşımını beğenmek size fazlasıyla takipçi kazandıracaktır. Başka kullanıcılarla iletişim kurup network ağı yaptığınız zaman paylaşımlarınız sık sık takip edilecektir.

PAYLAŞIM SAYILARINIZIN SIKLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Düzenli paylaşımlar: İnsanlar ister kişisel olsun ister kurumsal olsun gün içerisindeki etkinliklerinizle alakalı paylaşımlar görmek ister. Takipçi kitlenizin sizi unutmaması ve düzenli aralıklarla paylaşımınızı takip etmesini istiyorsanız düzenli paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Kendinize uygun belirli zaman aralıklarında fotoğraf paylaşımı yaptığınız vakitlerde takipçi kazanmanız çok daha kolay olacaktır.

Diğer sosyal ağlardan destek alma: ModaSkyda paylaştığınız içeriğinizi aynı zamanda bağlantı üzerinden Facebook’ta ya da Twitter’da da paylaşabilmeniz mümkün kılınıyor. Ayrıca ModaSky sosyal medya ağına sahip olmayan pek çok kullanıcı da paylaşımlarınızı takip etmek adına ModaSky hesabı alarak sizi takip edecektir. Diğer sosyal ağlardan aldığınız desteği fazlasıyla göreceksinizdir.

Paylaşım günleri önemli

ModaSky profiliniz güncel olmalı: ModaSky profilinizde etkili bir yazı yazabilmeniz için 160 karakterlik sınırınız bulunmaktadır. Etkili profil yazısı oluşturarak insanlara ilgi alanlarınızdan, nelerden hoşlandığınızdan bahsederseniz takip edilmek için bir adım önde olursunuz. 

Pazar günü: ModaSky kullanıcılarının hafta boyunca en çok vakit geçirdikleri gündür. Eğer bugünde daha fazla paylaşımda bulunursanız paylaşımlarınız pek çok kullanıcı tarafından takip edilebilir. Pazar gününde ModaSky normal olduğunuz zamandan daha fazla aktif olursanız, diğer kullanıcılarla olan etkileşim artar.

Takipçi sayısı fazla olanları takip etme: Takipçisi daha fazla olan hesapları takip etmeniz ve bu hesapların paylaşımını dikkate almanız sizin de ModaSky üzerinde takip edilebilirliğinizi etkileyecektir.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 05.08.2019 10:47
Anahtar Kelimeler:
adımda sosyal medya fenomeni olmanın yolları
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