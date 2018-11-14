3 Genç Türk Boş Park Yeri Uygulaması Geliştirdi

3 genç mühendis arkadaşın TÜBİTAK'ın sağladığı destekle geliştirdikleri sistem yardımıyla sürücüler akıllı cep telefonlarına indirdikleri uygulama ile en yakındaki boş park alanını görebilecek.

Ankara'da hayatını sürdüren makine mühendisi Berk Şahin ile mühendis arkadaşları Taha Şahin ve Halil Bakırcı, tatil için geldikleri memleketleri Amasya'da uzun süre araçlarını park edecek bulamayınca boş park alanını gösteren bir uygulama geliştirme konusunda fikir birliğine vardı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent'te bulunan ofislerinde bu konu üzerinde çalışmaya başlayan mühendis arkadaşlar, TÜBİTAK'tan aldıkları destekle sürücülere boş park alanlarını gösteren ve otopark işletmelerini daha verimli hale getiren bir sistem hazırladı.

"Parxlab" ismini verdikleri sistem sayesinde sürücüler, akıllı cep telefonlarına indirdikleri uygulamadan park alanlarına konulan sensör vasıtasıyla boş park alanlarını görebilecek.

VAKİT VE YAKIT TASARRUFU SAĞLAYACAK

Park noktasına yerleştirilen sensörler vasıtasıyla sürücülerin boş park alanına yönlendirildiğini belirten Mühendis Berk Şahin, "Uygulama ile cadde üstü otopark işletmeleri için de verimliliği artırmış oluyoruz. Sürücü, mobil uygulamayı telefonuna indirdiğinde bulunduğu yere en yakın boş park alanını görebilecek ve kendine bir rota, yol tarifi çizilecek. Geliştirdiğimi uygulama sayesinde sürücüler, boş park alanı ararken harcadığı vakitten ve sarfettiği yakıttan tasarruf edebilecek" ifadelerini kullandı.

Amasya Belediye Başkanlığı ile anlaşma yaptıklarını ve projeyi uygulamaya başladıklarını belirten Berk Şahin, "Bize destek verildiği takdirde bu sistem tüm Türkiye'de uygulanabilir hale getirebiliriz. Projemize yöneticilerin ve vatandaşların ilgisi çok güzel, çok iyi geri dönüşler alıyoruz" şeklinde konuştu.

Taha Şahin de mobil uygulamaya otopark hizmeti veren bazı belediyeler ile alışveriş merkezlerinden talep geldiğine dikkati çekerek, bu konudaki görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı.

Taha Şahin, "Artık sürücüler park yeri arama stresi yaşamayacak. Mobil uygulama üzerinden boş park yerine rahatlıkla ulaşabilecek. Aynı zamanda park ücretlerini de mobil uygulama üzerinden ödeyebilecekler." ifadelerini kullandı.