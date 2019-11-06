2000 TL altı alınabilecek 16 harika Telefon Modeli

Kasım ayının ilk haftasına geldiğimiz şu günlerde uygun fiyatlı cep telefonlarını haberimizde veriyoruz. Bu bağlamda yeni bir akıllı telefon sahibi olmak isteyen veya akıllı telefonunu yenilemek isteyen fakat yüksek bütçeli telefon satın almaya gücü yetmeyenler için 2000 TL'nin altında en iyi akıllı telefonları bir araya getirdik. Bu haberimizde sizlere bütçesi 2000TL olanlar için en iyi telefonları ve en uygun cep telefonlarını derledik. İşte 2000 TL altına akıllı telefon tavsiyeleri. Peki 2000 TL altı alınabilecek akıllı telefonlar hangileri?.

2000 TL'NİN ALTINDA EN İYİ AKILLI TELEFONLAR

Dünyanın önde gelen telefon üreticileri her bütçeye uygun fiyat performans canavarı ürünlerini bir bir piyasaya sürmeye devam ediyor. 2019 yılı için hazırlıklarının sonuna gelen firmalar 2020 yılında tanıtacağı telefonlar için kolları daha şimdiden sıvadı. Fakat biz Haberimizde 2019 yılında piyasa sürülmüş 2000 TL'nin altında fiyat etiketine sahip fakat üstün özelliklere sahip akıllı telefon modellerini listeleyeceğiz.

İşte o liste;

1- General Mobile GM 9 Pro

İşlemci: 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.0.1 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 12MP ve 8MP arka kamera / 8MP ön kamera

Dahili hafıza: 64GB

RAM: 4GB

Batarya: 3800 mAh

Fiyat: 1.799 TL

2- Xiaomi Redmi Note 7

İşlemci: 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.3 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 48MP ve 5MP arka kamera / 13MP ön kamera

Dahili hafıza: 64GB

RAM: 4GB

Batarya: 4000 mAh

Fiyat: 1.739 TL

3- Samsung Galaxy A30

İşlemci: 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.4 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 16MP ve 5MP arka kamera / 16MP ön kamera

Dahili hafıza: 64GB

RAM: 4GB

Batarya: 4000 mAh

Fiyat: 1.910 TL

4- Samsung Galaxy A40

İşlemci: 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 5.9 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 16MP ve 5MP arka kamera / 25MP ön kamera

Dahili hafıza: 64GB

RAM: 4GB

Batarya: 3100 mAh

Fiyat: 1.699 TL

5- Samsung Galaxy M20

İşlemci: 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.3 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 13MP ve 5MP arka kamera / 8MP ön kamera

Dahili hafıza: 64GB

RAM: 4GB

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: .1419 TL

6- Xiaomi Redmi 7

İşlemci: 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.26 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 12MP ve 2MP arka kamera / 8MP ön kamera

Dahili hafıza: 64GB

RAM: 3GB

Batarya: 4000 mAh

Fiyat: 1.499 TL

7- Honor 10 Lite

İşlemci: 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.21 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 13MP ve 2MP arka kamera / 24MP ön kamera

Dahili hafıza: 32GB

RAM: 3GB

Batarya: 3400 mAh

Fiyat: 1.449 TL

7- Honor 10 Lite

İşlemci: 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.21 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 13MP ve 2MP arka kamera / 24MP ön kamera

Dahili hafıza: 32GB

RAM: 3GB

Batarya: 3400 mAh

Fiyat: 1.449 TL

8- Huawei Y7 2019

İşlemci: 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.26 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 13MP ve 2MP arka kamera / 8MP ön kamera

Dahili hafıza: 32GB

RAM: 3GB

Batarya: 4000 mAh

Fiyat: 1.430 TL

9- Casper VIA G4

İşlemci: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.22 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 13MP ve 2MP arka kamera / 8MP ön kamera

Dahili hafıza: 32GB

RAM: 3GB

Batarya: 3500 mAh

Fiyat: 1.350 TL

10- Casper VIA G3

İşlemci: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.22 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 13MP arka kamera / 8MP ön kamera

Dahili hafıza: 32GB

RAM: 3GB

Batarya: 3260 mAh

Fiyat: 1.175 TL

11- Honor 8A

İşlemci: 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.09 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 13MP arka kamera / 8MP ön kamera

Dahili hafıza: 32GB

RAM: 3GB

Batarya: 3020 mAh

Fiyat: 1.239 TL

12- LG K40

İşlemci: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 5.8 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 16MP arka kamera / 8MP ön kamera

Dahili hafıza: 32GB

RAM: 2GB

Batarya: 3000 mAh

Fiyat: 1.299 TL

13- Alcatel 1S

İşlemci: 1.6 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 5.5 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 13MP ve 2MP arka kamera / 5MP ön kamera

Dahili hafıza: 32GB

RAM: 3GB

Batarya: 3060 mAh

Fiyat: 1.049 TL

14- Vestel Venus V7

İşlemci: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.21 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 13MP ve 5MP arka kamera / 8MP ön kamera

Dahili hafıza: 64GB

RAM: 3GB

Batarya: 4050 mAh

Fiyat: 1.630 TL

15- Meizu Note 9

İşlemci: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.2 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 48MP ve 5MP arka kamera / 20MP ön kamera

Dahili hafıza: 64GB

RAM: 4GB

Batarya: 4000 mAh

Fiyat: 1.899 TL

16- Reeder P13

İşlemci: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.09 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 8MP ve 5MP arka kamera / 5MP ön kamera

Dahili hafıza: GB

RAM: 4GB

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: 1.419 TL

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA