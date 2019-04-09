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100 GB'lık İnternet Artık Zor Yetiyor!

Türkiye’deki 4.5 abone sayısı 71 milyonu aştı ancak bunların 40 milyonu 4.5G’yi aktif olarak kullananlardan oluştu. 4.5G’de 7.2 GB’ye çıkan aylık internet tüketimi, sabit internette ise 97.5 GB’ye ulaştı. İşte 5 temel grafikte Türkiye’nin internet kullanımı...

100 GB'lık İnternet Artık Zor Yetiyor!

Türkiye’deki 4.5 abone sayısı 71 milyonu aştı ancak bunların 40 milyonu 4.5G’yi aktif olarak kullananlardan oluştu. 4.5G’de 7.2 GB’ye çıkan aylık internet tüketimi, sabit internette ise 97.5 GB’ye ulaştı. İşte 5 temel grafikte Türkiye’nin internet kullanımı...

09 Nisan 2019 Salı 22:51
100 GB'lık İnternet Artık Zor Yetiyor!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK),“Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2018 Yılı 4. Çeyrek Pazar Verileri” raporunu açıkladı.

Haber Türk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre 2018’de Türkiye’deki mobil abone sayısı ilk defa 80 milyonu aşarak, 80.1 milyona ulaştı. Toplam genişbant internet abone sayısı da yıllık yüzde 8.2 artışla 74.5 milyona çıktı. Bu rakamın 61 milyonunu mobil internet, 9.5 milyonunu ADSL, 2.8 milyonunu fiber ve yaklaşık 1 milyonunu da kablo internet kullanıcıları oluşturdu.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre mobil internette abonelerin aylık ortalama veri (data) trafiği yıllık yüzde 42’lik artışla 3.1 GB’den 4.4 GB’ye çıkarken, bu rakam sabit internette ise yüzde 13 yükselerek, 81.8 GB’den 92.5 GB’ye ulaştı.

2018 yılı dördüncü çeyrek verilerine bakıldığında ise sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 97.5 GB seviyesinde, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı ise 4.8 GB seviyesinde gerçekleşirken, cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan 4.5G abonelerinin data kullanımı ise 7.2 GB’ye çıktı.

BTK’nın açıkladığı verilerde dikkat çeken bir diğer bölüm ise 1 Nisan 2016 tarihinde başlayan 4.5G kullanımı oldu. 2018 yılı sonunda Türkiye’deki toplam mobil abone sayısı 80.1 milyona ulaşırken, bu rakamın 71.3 milyonunu 4.5G aboneleri oluşturdu. 

Toplam mobil abonelerin yüzde 89’u 4.5G’ye geçmesine karşın, 4.5G uyumlu cihaz sayısı 46.8 milyonda, aktif 4.5G abone sayısı (cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olanlar) ise 40.2 milyonda kaldı.

EN BÜYÜK GELİRLERİ AÇIK ARA 'İNTERNET'

Raporda dikkat çeken bir diğer gelişme ise Türkiye’deki 3G abone sayısındaki sert düşüş oldu. Buna göre 2018 yılının son 3 ayında 3G abone sayısı 2 milyonluk azalışla 6.6 milyona geriledi.

Mobil internet kullanımındaki artışa birlikte pazar genelinde mobil işletmecilerin toplam gelirleri içindeki ‘data gelirleri’nin payı da yüzde 69’a dayandı. Operatör bazında bakıldığında ise bu oran Türk Telekom’da yüzde 51, Turkcell’de yüzde 67 ve Vodafone’da ise yüzde 81’i aştı.

Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 67.8’nin 10-30 Mbps hızda bağlantı sunan paketleri tercih etti. Mobil cepten internette aylık 4 GB ve üzeri kullanımı olan abonelerin oranı yüzde 39’a ulaştı. Aylık 1 GB ve üzeri mobil internet kullanan abonelerin oranı ise yüzde 65’i geçti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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