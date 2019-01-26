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1 Ay Sonra Fotoğraflarınız Silinecek! Facebook O Uygulamayı Kapatıyor!

Dünyanın en büyük Sosyal ağ sitesi olan Facebook, kullanıcıların fotoğraflarını Facebook'tan bağımsız bir şekilde paylaşabilmesini ve depolayabilmesine imkan tanıyan Moments uygulamasının fişini çekiyor. Kullanıcılara fotoğraflarını kurtarmak için iki seçenek sunan Facebook, 25 Şubat 2019 tarihinden itibaren Moments desteğine son veriyor.

1 Ay Sonra Fotoğraflarınız Silinecek! Facebook O Uygulamayı Kapatıyor!

Dünyanın en büyük Sosyal ağ sitesi olan Facebook, kullanıcıların fotoğraflarını Facebook'tan bağımsız bir şekilde paylaşabilmesini ve depolayabilmesine imkan tanıyan Moments uygulamasının fişini çekiyor. Kullanıcılara fotoğraflarını kurtarmak için iki seçenek sunan Facebook, 25 Şubat 2019 tarihinden itibaren Moments desteğine son veriyor.

26 Ocak 2019 Cumartesi 15:06
1 Ay Sonra Fotoğraflarınız Silinecek! Facebook O Uygulamayı Kapatıyor!

Dünyanın en büyük Sosyal ağ sitesi olan Facebook, kullanıcıların fotoğraflarını Facebook'tan bağımsız bir şekilde paylaşabilmesini ve depolayabilmesine imkan tanıyan Moments uygulamasının fişini çekiyor. Kullanıcılara fotoğraflarını kurtarmak için iki seçenek sunan Facebook, 25 Şubat 2019 tarihinden itibaren Moments desteğine son veriyor.
 

Facebook tarafından 2015 yılında kullanıma sunulan Moments uygulamasını kapatma kararı verdi. Sosyal ağ, kullanıcıların fotoğraflarını Facebook'tan bağımsız bir şekilde arkadaşları ile paylaşabilmesine ve depolayabilmesine imkan tanıyan Moments, uygulamasına desteğini sonlandıracağını açıkladı.

Facebook’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Arkadaşlarınızla gizli şekilde fotoğraf paylaşmanıza olanak tanıyan bir uygulama olan Moments'ı daha önce kullandığınız için size yazıyoruz. Moments'ın 25 Şubat tarihinden sonra artık kullanılamayacağını size bildirmek istedik" ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAFLARINIZI KURTARMAK İÇİN İKİ SEÇENEK

Sosyal ağın kullanıcılara yaptığı duyuruda, şu açıklamalara değinildi:

Fotoğraf ve videolarınızın önemli olduğunu biliyoruz ve onları saklamanıza yardımcı olmak istiyoruz. Hatıralarınızı aktarmanın iki yolundan (cihazınıza indirin veya Facebook profilinizde gizli albümler oluşturun) birini seçmek için 25 Şubat tarihinden önce Moments internet sitesini ziyaret edin.”

Moments kullanıcılarının fotoğraflarını, silinmeden kurtaratabilmesi için ya uygulamanın internet sitesi üzerinden doğrudan indirmesi ya da Moments’taki fotoğraflarını Facebook hesabına yüklemesi gerekiyor

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 26.01.2019 21:18
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Serkan 19 dakika önce

Yani bir haber yapıyorsunuz haberi 3 defa tekrar tekrar okuyoruz 1 başlık altında çok ayıp çok

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