Yeni SYDV Memur Alım İlanı Yayımlandı!

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı farklı şehirlerde bulunan vakıf şubelerinde görevlendirilmek üzere memur ve kamu personeli alım ilanları yayınlamaktadır. KPSSCAFE olarak SYDV'nin ilanlarını takip edip okurlarımıza ulaştırıyoruz.

SYDV tarafından yayımlanan ilanın detaylarına göre vakıf bünyesindeki memur ve kamu personeli ihtiyacını karşılamak için Elazığ'a bağlı Arıcak ilçesinde bulunan vakıf şubesinde görevlendirilmek üzere 1 kişilik boş kadro ile Büro Görevlisi alınacağını duyurdu.. Görevlendirilecek personelin belirsiz süreli çalışacak olup başvuru şartların da yer alan nitelikleri taşıması gerekiyor.

İzmir'e bağlı Ödemiş ilçesinde görevlendirilmek üzere açık olan 1 kişilik kadroya da Muhasebeci alınacak. Başvuru yapacak adayların son başvuru tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İlgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilanlarına başvuru yapacak adaylarda aranan nitelikler şöyle;

T.C. vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak,

Alım yapılacak bölgede ikamet ediyor olmak,

Bilgisayar Programlarını iyi derecede kullanabilmek ve sertifika sahibi olmak,

Büro Görevlisi pozisyonu için;

4 yıllık eğitim veren üniversitelerin Psikoloji, Sosyal Hizmet Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümlerinden mezun olmak

Bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmek ve sertifika sahibi olmak,

Muhasebeci pozizyonu için ise,

İktisadi ve İdari Bölümler fakültesi mezunu olmak

Başvuru yapacak adaylar başvurularını son başvuru tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Buna göre Elazığ Büro Personeli pozisyonuna başvuracak adayların en geç 16 Ağustos 2018 tarihine kadar yapmaları ve İzmir Muhasebeci pozisyonuna başvuracak adayların en geç 20 Ağustos 2018 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

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