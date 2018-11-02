SYDV KPSS 60 Puanla Memur Alım İlanı Yayımlandı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'ne KPSS 60 Puanla 10 kamu personeli (memur) alımı yapılacak. Yayımlanan ilanlara dair detaylar ve başvurular haberimizin detayında yer almaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlükleri 10 kamu personeli (memur) alımı yapacak.

HANGİ ŞEHİRLERE ALIM YAPILACAK?

Kamu Personeli alımı yapılacak şehirler şöyle;Ordu, Van ve Kocaeli olarak ilan edildi. Başvurular başlamış 1 Kasım 2018 tarhinde başladı. Her şehir için son başvuru farklı tarihler olarak belirlendi. Van ilinde başvuru yapacaklar 6 Kasım 2018, Kocaeli ilinde başvuru yapacaklar 8 Kasım 2018 ve Ordu şehrinde başvuru yapacaklar 11 Kasım 2018 tarihinde saat 17:00 mesai bitimine kadar başvuru yapabilecekler. Alım yapılacak pozisyonlar sosyal yardım inceleme görevlisi ve büro görevlisi olarak istihdam edilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

BaşvurU yapacak adaylarda aranan şartlar şöyle;

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan KPSS puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

Başvuracak adayların varsa iş deneyim belgesi sunmak,

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olmak,

Belirli vizyon görev ve sorumluluk bilinci içerisinde disiplinli çalışma alışkanlığına sahip olmak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Bilgisayar Sertifikası olmak,

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

18 Yaşını bitirmiş 35 Yaşından büyük olmamak,

Lisans Sosyal hizmet bölümü, Felsefe, Halkla İlişkiler, Sosyoloji, Psikoloji, Muhasebe, PDR, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişimleri Sistemleri ve İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinden mezun olmak,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya Fen Edebiyat Fakültesi Mezunu olmak

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü ve Sosyoloji bölümü 4 (Dört) Yıllık Lisans mezunu olmak,

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Başvuruda istenen belgeler ise şöyle;

Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi,

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

Adli Sicil Kaydı belgesi,

Sağlık Raporu,

Diploma Fotokopisi,

İkametgah belgesi

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