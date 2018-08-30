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SYDV Kamu Personeli Alım İlanı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı KPSS 60 puanla başvuru yapılabilen 15 memur alım ilanı yayımlandı. Muhasebe personeli, Büro görevlisi ve sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak kamu personeli alınacaktır.

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SYDV Kamu Personeli Alım İlanı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı KPSS 60 puanla başvuru yapılabilen 15 memur alım ilanı yayımlandı. Muhasebe personeli, Büro görevlisi ve sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak kamu personeli alınacaktır.

30 Ağustos 2018 Perşembe 20:57
SYDV Kamu Personeli Alım İlanı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı KPSS 60 puanla başvuru yapılabilen 15 memur alım ilanı yayımlandı. Muhasebe personeli, Büro görevlisi ve sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak kamu personeli alınacaktır.

6 yeni ilan yayımlandı. SYDV Müdürlükleri kamu personeli olarak muhasebe personeli, büro görevlisi ve sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak KPSS 60 puan ile memur kadrolarına personel alımı yapılacak.

Kamu Personeli alımı yapacak şehirler ve prsonel sayıları şöyle;

  • Ağrı 12 kişi,
  • Kütahya 2 kişi
  • Bayburt 1 kişi

Sosyal yardım ve inceleme personeli alımı için: Üniversitelerin 4 yıllık fak.;İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Böl. birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak. En az B sınıfı ehliyet sahibi olmaları gerekmektedir. Ayrıca makine mühendislik ve elektrik elektronik mühendislik mezunları başvuru yapabilmektedir.

Büro görevlisi alımında 4 yıllık üniversitelerden mezun olmak yeterli olarak ilan edilmiştir. Muhasebeci alımı için: Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerin Muhasebe, Maliye bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

  1. ÖSYM tarafından 2016 ve 2017 yıllarında yapılan KPSS-3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.
  2. Bilgisayar programları kullanabiliyor olmak. (Microsoft Ofis, Windows, Excel, Word, PowerPoint, Access, İnternet).
  3. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
  4. En az (B) sınıfı ehliyet sahibi olmak.
  5. Erkek adaylarda askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

Başvurular şahsen ilanın son başvuru tarihine kadar yapılması gerekiyor. Başvuru son tarihleri ilan yayınlamalarına göre değişiklik gösteriyor.

SYDV ilanlarına başvuru yapmak için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 10 Eylül 2018

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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sydv kamu personeli alım ilanı
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