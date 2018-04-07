Şırnak Merkez SYDV 2 Kadroya KPSS 60 İle Personel Alımı Yapıyor

Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bir ilan yayımlandı.

Şırnak Valiliği tarafından yayımlanan ilanda 2 kadroda istihdam etmek üzere SYDV personeli alımı yapılacağı bildirildi. Alınacak 2 personelden 1 'i Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrosunda, diğeri ise Adet Büro Görevlisi kadrosunda istihdam edilecek. İlana başvuru yapabilmek için adayların KPSS'ye girmiş olması ve en az 60 puan almış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

18 yaşını bitirmiş olmak.

2016 veya 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.

Erkek adaylar için askerliğini tecil ettirmiş veya askerlikten muaf olmak.

Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Adli sicil kaydı olmaması,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Adli sicil kaydı bulunmamaki

Atanacağı görevi yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması.

ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU

İlana ön başvurular internet üzerinden alınmaktadır. https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx) adresinden 13 Nisan'a kadar başvuru yapacak adaylar, aşağıdaki evrakları sınav tarihine kadar Şırnak Merkez SYDV'ye şahsen teslim edecek.

Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

2016 veya 2017 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi

4 adet biyometrik Fotoğraf

Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA