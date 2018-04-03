Sinanpaşa SYDV 2 Kadroya Kamu Personel Alımı Yapıyor-60 KPSS ile

Afyon Sinanpaşa Kaymakamlığı tarafından bir ilan yayımlandı ve SYDV personeli alımı yapılacağı bildirildi.

Sinanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yayımlanan ilanda Büro Görevlisi ve Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi kadrolarında istihdam etmek üzere 1'er adet personel alımı yapılacağı bildirildi. Sinanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde istihdam edilecek kamu personellerinin KPSS'den en az 60 almış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Büro görevlisi alımı başvuru şartları şu şekilde;

4 yıllık yükseköğretim kurumlarının; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetlerbölümlerinden mezun olmak,

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı

En az 6 aydır Sinanpaşa Merkez, Belde ve Köylerinde ikamet ediyor olmak,

Örgün eğitim kurumlarında Bilgisayar dersi görmüş olmak veya Bilgisayar Sertifikası sahibi olmak, (Windows işletim sistemlerini, Microsoft Ofis Programlarının tamamını ve benzeri temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek ve iyi bir internet kullanıcısı olmak)

Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi kadrosuna yapılan alım için istenen başvuru şartları şu şekilde;

Örgün eğitim kurumlarında Bilgisayar dersi görmüş olmak veya Bilgisayar Sertifikası sahibi olmak, (Windows işletim sistemlerini, Microsoft Ofis Programlarının tamamını ve benzeri temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek ve iyi bir internet kullanıcısı olmak)

4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olmak

En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif araç kullanıyor olmak.

Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı

En az 6 aydır Sinanpaşa Merkez, Belde ve Köylerinde ikamet ediyor olmak, İlanla ilgili detaylar htpp://www.sinanpasa.gov.tr adresinden görülebilir.

BAŞVURU

İlana https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresinden başvuru yaptıktan sonra aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir.

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