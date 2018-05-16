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Silifke SYDV Lise Mezunu Geçici Personel Alım İlanı İŞKUR'da Yayımlandı

Silifke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bir ilan yayımlandı. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanda 6 adet geçici personel alımı yapılacağı bildirildi.

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Silifke SYDV Lise Mezunu Geçici Personel Alım İlanı İŞKUR'da Yayımlandı

Silifke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bir ilan yayımlandı. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanda 6 adet geçici personel alımı yapılacağı bildirildi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:28
Silifke SYDV Lise Mezunu Geçici Personel Alım İlanı İŞKUR'da Yayımlandı

Mersin Silifke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bir ilan yayımlandı.

Silifke SYDV tarafından İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 6 adet geçici personel alımı yapılacağı bildirildi. Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla bugün yayımlanan duyuruda başvuruların 22 Mayıs tarihine kadar alınacağı bildirildi.

Temizlik işçisi olarak alınacak personeller Mersin Silifke SYDV bünyesinde 31 Aralık 2018 tarihine kadar çalıştırılacaklar.

İLAN METNİ

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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