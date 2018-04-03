Seyhan Sosyal Yardımlaşma (SYDV) Büro Personeli Alımı Yapıyor

Adaya Seyhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bir ilan yayımlandı.
Seyhan SYDV tarafından yayımlanan personel alım ilanında büro görevlsii kadrosunda istihdam etmek üzere toplamda 3 adet personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayıamlanan ilanda, başvuru yapacak adayların KPSS'ye girmiş olması ve en az 60 puan almış olması gerektiği belirtilirken son başvuru tarihi de 9 Nisan olarak açıklandı.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
- En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak,
- Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak
1 Büro personeli alımı için özel şartları;
- Avrupa Birliği Projelerinde görev almış olmak ve belgelendirmek,
- En az 6 aydır Adana İlinde İkamet ediyor olmak,
- En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak,
- Ofis programlarını kullanabiliyor olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya engeli bulunmamak.
2 Büro personeli kadrosu için ise özel şartlar şu şekilde;
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya engeli bulunmamak,
- Bilgisayar ve ofis programlarını iyi derecede kullanıyor olmak.
- B sınıfı sürücü belgesine sahip olup, aktif araç kullanıyor olmak
- En az 6 aydır Adana İlinde ikamet ediyor olmak.
BAŞVURU
SYDV personeli alımı başvuruları https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresinden yapılmaktadır.
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