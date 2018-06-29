Pendik SYDV 60 KPSS ile Personel Alım İlanı Yayımlandı

Pendik Sosyal ardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı yapıyor.

Bugün yayımlanan ilanda Pendik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yayımlanan ilanda 60 KPSS şartı ile 1 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. 4 yıllık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan herhangi bir bölümden veya Sosyal Hizmetler ,Sosyoloji, Psikoloji bölümü mezunu adaylar arasından yapılan alımın detayları şu şekilde;

BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilanda kadro için istenen başvuru şartları şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

Bilgisayar kullanabiliyor olmak,

18 yaşını bitirmiş 35 yaşını doldurmamış olmak

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında Büro İş ve İşlemlerinde en az 6 ay çalışmış olmak

Başvuracak adayların erkek olması

Başvuracak adayların en az B sınıfı ehliyet sahibi olmaları

İlan yayın tarihinden önce Pendik sınırları içinde oturuyor olmak.

Üniversitelerin 4 yıllık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan herhangi bir bölümden veya Sosyal Hizmetler ,Sosyoloji, Psikoloji bölümü mezun olmak,

ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

BAŞVURU

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı başvurusu için https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/login.aspx adresi üzerinden alınmaktadır.

KPSSCAFE.COM.TR |ANKARA