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Kilimli SYDV 70 KPSS ile Kamu Personel Alımı Yapıyor

Kilimli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 70 KPSS şartı ile büro görevlisi alımı yapılacağı bildirildi.

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Kilimli SYDV 70 KPSS ile Kamu Personel Alımı Yapıyor

Kilimli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 70 KPSS şartı ile büro görevlisi alımı yapılacağı bildirildi.

01 Haziran 2018 Cuma 22:43
Kilimli SYDV 70 KPSS ile Kamu Personel Alımı Yapıyor


Zonguldak Kilimli SYDV tarafından bir ilan yayımlandı.

Kilimli Kaymakamlığı tarafından yayımlanan ilanda büro personeli kadrosunda istihdam etmek  üzere kamu personel alımı yapılacağına yer verildi.  Bilgisayar ve Ofis Programlarını iyi derecede kullanıyor olan adaylar arasından yapılacak büro görevlisi alımı için adayların KPSS'den en az 70 almış olması istenmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • T.C. Vatandaşı olmak.
  • İlan Tarihi Dikkate Alınarak en az 6 (Altı) ay süreyle Zonguldak İli Kilimli İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
  • Tercihen Yabancı Dil (İngilizce) bilmek.
  • Bilgisayar ve Ofis Programlarını iyi derecede kullanıyor olmak, buna ilişkin olarak Transkript belgesi veya M.E.B. bünyesinde yada bu Bakanlığın izni ile açılmış kurslardan alınan sertifikaya sahip olmak.
  • Sosyal İletişim Becerisine Sahip olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı özrü bulunmamak.
  • Erkek Adaylar için Askerlik Görevini yapmış veya muaf olmak yada Askerlik ile İlişkisi bulunmamak.
  • En az B sınıfı Sürücü Belgesine Sahip olup aktif araç kullanıyor olmak.
  • 18 Yaşını Bitirmiş olmak 35 Yaşını Doldurmamış olmak.
  • ÖSYM Tarafından Yapılan 2016 veya 2017 Kamu Pesroneli Seçme Sınavında (KPSS) P3 Puan Türünde En az 70 Puan Almış Olmak.
  • Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak.
  • Adli Sicil Kaydı Bulunmamak.

BAŞVURU

Kilimli SYDV tarafından yayımlanan ilana ön başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/login.aspx adresini ziyaret edin.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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