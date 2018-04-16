İnönü SYDV Personel Alımı Başvuruları Başladı: KPSS 60 Şartı ile

İnönü SYDV tarafından bir kamu personeli alım ilanı yayımlandı.

Eskişehir İnönü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yayımlanan ilanda Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrosunda istihdam etmek üzere 1 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Belirsiz süreli olarak alınacak personeller, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

Kamu Yönetimi veya İşletme Bölümlerinden mezun olmak,

En az B sınıfı Ehliyet Belgesine sahip ve aktif araç kullanabiliyor olmak,

İlan başlangıç tarihi itibari ile vakfın bulunduğu il olan Eskişehir il sınırları içerisinde son 2 yıldır ikamet ediyor olmak,

İlan başlangıç tarihi itibari ile İnönü İlçe Nüfusuna kayıtlı olmak,

İlan başlangıç tarihi itibari ile son 1 yıl içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesinde en az 6 ay kesintisiz olarak 'Belirli Süreli Sözleşmeli çalışmış veya çalışıyor olmak,

MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Operatör sertifikasına sahip olmak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

2016 veya 2017 yıllarına ait KPSSP3 Puan türünden en az 60 puan almış olmak,

BAŞVURU

İlana başvurular https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresine 23 Nisan tarihine kadar yapılacak.

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