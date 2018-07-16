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Çifteler SYDV Kamu Personeli Alım İlanı Yayımladı

Eskişehir Çifteler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda büro personeli kadrosunda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

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Çifteler SYDV Kamu Personeli Alım İlanı Yayımladı

Eskişehir Çifteler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda büro personeli kadrosunda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:46
Çifteler SYDV Kamu Personeli Alım İlanı Yayımladı

Eskişehir Çifteler SYDV, büro görevlisi alımı yapıyor.

Çifteler sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yayımlanan ilanda İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinin herhangi birinden mezun olan adaylar arasından 1 adet kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Alınacak personel büro personeli kadrosunda istihdam edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinin herhangi bir alanından mezun olmak
  • Eskişehir İli Çifteler İlçesi Nüfusuna kayıtlı olmak veya ilan tarih itibariyle en az 6 ay süreyle Çifteler de ikamet etmeyi kabul etmek.
  • Personelin, işe alındıktan sonra 5 yıl Çifteler ilçe sınırları içinde ikamet etmeyi kabul etmek.

İSTENECEK BELGELER

  • Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu
  • Bitirdiği Okul Diploması veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
  • T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanının aslı ve 2 adet fotokopisi
  • 2016 veya 2017 yılı KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
  • Son altı ay içinde çekilmiş, 2 adet vesikalık fotograf
  • Adli sicil kaydı belgesi
  • Özgeçmişi CV(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri,doğum tarihi,eğitim durumu,iş deneyimleri,özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları,aile bilgileri,hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.
  • Mezuniyet Transkript Örneği
  • Askerlikten Muaf olduğuna veya yaptığına dair belge
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak

BAŞVURU

Başvuruda bulunacak adayların başvurularını; http://appext.aile.gov.tr/vakifilan adresinden 16/07/2018-27/07/2018 tarihleri arasında yapacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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