Bugün Yayımlandı: Amasya SYDV Personel Alımı Yapıyor

Amasya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bir ilan yayımlandı.
Bugün yayımlanan ilanda Amasya SYDV, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 1 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Sosyal Yardım ve İnceleme görevlisi kadrosuna yapılacak 1 adet personel alımında adayların en az B sınıfı ehliyet sahibi olmaları şartı olduğu belirtildi.
BAŞVURU ŞARTLARI
- 4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK
- ASGARİ B SINIFI EHLİYET SAHİBİ OLMAK
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
- BAŞVURU SAHİPLERİNİN İLAN TARİHİ OLAN 09.04.2018 TARİHİ ÖNCESİNDE AMASYA MERKEZ İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE İKAMET EDİYOR OLMASI GEREKMEKTEDİR.
BAŞVURU
Amasya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ön başvurusu https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresinden alınmaktadır. Adayların ön başvurularını internet üzerinden yapması ve formda belirtilen evrakları SYDV'ye iletmesi gerekmektedir.
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