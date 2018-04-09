Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bugün Yayımlandı: Amasya SYDV Personel Alımı Yapıyor

Amsya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yayımlanan ilanda Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrosunda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağı bildirildi.

banner396

Bugün Yayımlandı: Amasya SYDV Personel Alımı Yapıyor

Amsya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yayımlanan ilanda Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrosunda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağı bildirildi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 13:54
Bugün Yayımlandı: Amasya SYDV Personel Alımı Yapıyor

Amasya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bir ilan yayımlandı.

Bugün yayımlanan ilanda Amasya SYDV, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 1 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Sosyal Yardım ve İnceleme görevlisi kadrosuna yapılacak 1 adet personel alımında adayların en az B sınıfı ehliyet sahibi olmaları şartı olduğu belirtildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • 4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK 
  • ASGARİ B SINIFI EHLİYET SAHİBİ OLMAK 
  • Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı 
  •  BAŞVURU SAHİPLERİNİN İLAN TARİHİ OLAN 09.04.2018 TARİHİ ÖNCESİNDE AMASYA MERKEZ İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE İKAMET EDİYOR OLMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURU

Amasya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ön başvurusu https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresinden alınmaktadır. Adayların ön başvurularını internet üzerinden yapması ve formda belirtilen evrakları SYDV'ye iletmesi gerekmektedir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Kamu Personeli AlımıMemur AlımıPersonel AlımıSydv Personeli Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şırnak Merkez SYDV 2 Kadroya KPSS 60 İle Personel Alımı Yapıyor
Şırnak Merkez SYDV 2 Kadroya KPSS 60 İle Personel Alımı Yapıyor
60 KPSS ile Sosyal Yarım ve İnceleme Görevlisi Personeli Alımı
60 KPSS ile Sosyal Yarım ve İnceleme Görevlisi Personeli Alımı
Sinanpaşa SYDV 2 Kadroya Kamu Personel Alımı Yapıyor-60 KPSS ile
Sinanpaşa SYDV 2 Kadroya Kamu Personel Alımı Yapıyor-60 KPSS ile

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim