Bugün Yayımlandı: Amasya SYDV Personel Alımı Yapıyor

Amasya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bir ilan yayımlandı.

Bugün yayımlanan ilanda Amasya SYDV, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 1 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Sosyal Yardım ve İnceleme görevlisi kadrosuna yapılacak 1 adet personel alımında adayların en az B sınıfı ehliyet sahibi olmaları şartı olduğu belirtildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

ASGARİ B SINIFI EHLİYET SAHİBİ OLMAK

Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı

BAŞVURU SAHİPLERİNİN İLAN TARİHİ OLAN 09.04.2018 TARİHİ ÖNCESİNDE AMASYA MERKEZ İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE İKAMET EDİYOR OLMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURU

Amasya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ön başvurusu https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresinden alınmaktadır. Adayların ön başvurularını internet üzerinden yapması ve formda belirtilen evrakları SYDV'ye iletmesi gerekmektedir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA