7 Faklı SYDV Kamu Personel Alımı Yapıyor

7 farklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilan yayımlandı.

Kaymakamlık resmi sayfalarından yayımlanan ilanlarda farklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, KPSS 60 puan şartı ile kamu personeli alımı yapıyor. Yayımlanan ilanlarda alınacak personellerin Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Muhasebeci ve Büro Personeli kadrosunda istihdam edileceği belirtildi.

BEYTÜŞŞEBAP SYDV 2 PERSONEL ALIMI

ERZURUM KÖPRKÖY SYDV 1 PERSONEL ALIMI

ŞIRNAK SYDV 2 PERSONEL ALIMI

AMASYA SYDV 1 PERSONEL ALIMI

BAYBURT SYDV 1 PERSONEL ALIMI

PATNOS SYDV 12 PERSONEL ALIMI

AKSARAY SULTANHANİ 2 PERSONEL ALIMI

BAŞVURU

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı başvuruları https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresi üzerinden yapılmaktadır. Başvurunuzu bu adres üzerinden yaptıktan sonra evrakta istenen belgeler ile başvurunuzu SYDV'ye şahsen yapın.

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