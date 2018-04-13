7 Faklı SYDV Kamu Personel Alımı Yapıyor

7 farklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilan yayımlandı.
Kaymakamlık resmi sayfalarından yayımlanan ilanlarda farklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, KPSS 60 puan şartı ile kamu personeli alımı yapıyor. Yayımlanan ilanlarda alınacak personellerin Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Muhasebeci ve Büro Personeli kadrosunda istihdam edileceği belirtildi.
BEYTÜŞŞEBAP SYDV 2 PERSONEL ALIMI
ERZURUM KÖPRKÖY SYDV 1 PERSONEL ALIMI
ŞIRNAK SYDV 2 PERSONEL ALIMI
AMASYA SYDV 1 PERSONEL ALIMI
BAYBURT SYDV 1 PERSONEL ALIMI
PATNOS SYDV 12 PERSONEL ALIMI
AKSARAY SULTANHANİ 2 PERSONEL ALIMI
BAŞVURU
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı başvuruları https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresi üzerinden yapılmaktadır. Başvurunuzu bu adres üzerinden yaptıktan sonra evrakta istenen belgeler ile başvurunuzu SYDV'ye şahsen yapın.
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