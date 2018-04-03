60 KPSS ile Sosyal Yarım ve İnceleme Görevlisi Personeli Alımı

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamlığı tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda SYDV personeli alımı yapılacağı bildirildi.

Beytüşşebap Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yayımlanan kamu personeli alım ilanında, Sosyal Yarım ve İnceleme Görevlisi kadrosunda istihdam etmek üzere KPSS 60 şartı ile personel alımı yapılacağı bildirildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

18 yaşını bitirmiş olmak.

Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından geçerli KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrosu için 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.

Erkek adaylar için askerliğini tecil ettirmiş veya askerlikten muaf olmak.

Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Adli sicil kaydı bulunmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

Son 6 aydır Beytüşşebap İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU

SYDV personel alımı başvurusu https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresine yapılacak ve 16 Nisan'a kadar aşağıdaki evraklar SYDV'ye teslim edilecek.

Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

Geçerli KPSSP 3 sınav sonuç belgesi

2 adet vesikalık fotoğraf.

Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir)

Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri.

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