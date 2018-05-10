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Ziraat Türkiye Kupasını Kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor Türkiye'de Bir İlki Başardı!

Türkiye Futbol tarihinde bu gece bir ilk yaşandı. Ziraat Türkiye Kupası Finalinde, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Teleset Mobilya Akhisarspor Türk Futbol tarihinde bir ilki başararak ilçe takımı olarak Ziraat Türkiye Kupasına erişti.

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Ziraat Türkiye Kupasını Kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor Türkiye'de Bir İlki Başardı!

Türkiye Futbol tarihinde bu gece bir ilk yaşandı. Ziraat Türkiye Kupası Finalinde, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Teleset Mobilya Akhisarspor Türk Futbol tarihinde bir ilki başararak ilçe takımı olarak Ziraat Türkiye Kupasına erişti.

10 Mayıs 2018 Perşembe 22:29
Ziraat Türkiye Kupasını Kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor Türkiye'de Bir İlki Başardı!

Türkiye Futbol tarihinde bu gece bir ilk yaşandı. Ziraat Türkiye Kupası Finalinde, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Teleset Mobilya Akhisarspor Türk Futbol tarihinde bir ilki başararak ilçe takımı olarak Ziraat Türkiye Kupasına erişti.

TM Akhisarspor yarı finalde Galatasaray'ı , Finalde de Fenerbahçe'yi eleyerek kupayı hak ettiğini kanıtladı. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin son dakikaları büyük heyecana sahne oldu. 3-2 biten maç sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bir çok devlet büyüğü TM Akhisarspor'a destek mesajı yayımladı. Erdoğan , sosyal medya hesabı üzerinden, "2017-2018 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Teleset Mobilya Akhisarspor'u ve taraftarlarını gönülden kutluyorum. Tebrikler @Akhisarspor!" ifadelerini kullandı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
TelesetTm Akhisarspor
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