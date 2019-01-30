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Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ve Yarı Final kuraları çekildi. İşte Ziraat Kupası Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ve Yarı Final kuraları çekildi. İşte Ziraat Kupası Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri...

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:36
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ve Yarı Final kuraları çekildi. İşte Ziraat Kupası Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri...

Galatasaray, Hatayspor ile eşleşirken; Trabzonspor da Ümraniyespor ile eşleşti.

Kupada çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarında bir üst tura çıkacak ekipler çift maçlı eleme usulüne göre belirlenecek.

İşte tüm eşleşmeler:

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

AKHİSARSPOR — KASIMPAŞA

GALATASARAY — HATAYSPOR

YENİ MALATYASPOR — GÖZTEPE

TRABZONSPOR — ÜMRANİYESPOR

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

GALATASARAY — HATAYSPOR eşleşmesinin galibiyle, YENİ MALATYASPOR — GÖZTEPE eşleşmesinden zaferle ayrılan iki takım final bileti için birbirleriyle yarışacak.

Yarı finalin diğer eşleşmesi ise TRABZONSPOR — ÜMRANİYESPOR eşleşmesinin galibiyle, AKHİSARSPOR — KASIMPAŞA eşleşmesini geçen takımı karşı karşıya getirecek.

MAÇLARIN TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

TFF'nin açıkladığı fikstüre göre; çeyrek finalin ilk ayağı 5-6-7 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Yarı finale yükselecek rövanş karşılaşmalarına ise 26-27-28 Şubat tarihleri sahne olacak.

Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan 2019'da oynanacak.

FİNAL MAÇI 16 MAYIS'TA OYNANACAK
Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması 16 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak.

Son Güncelleme: 30.01.2019 17:44
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