ziraat türkiye kupası nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ve Yarı Final kuraları çekildi. İşte Ziraat Kupası Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri...

Galatasaray, Hatayspor ile eşleşirken; Trabzonspor da Ümraniyespor ile eşleşti.

Kupada çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarında bir üst tura çıkacak ekipler çift maçlı eleme usulüne göre belirlenecek.

İşte tüm eşleşmeler:

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

AKHİSARSPOR — KASIMPAŞA

GALATASARAY — HATAYSPOR

YENİ MALATYASPOR — GÖZTEPE

TRABZONSPOR — ÜMRANİYESPOR

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

GALATASARAY — HATAYSPOR eşleşmesinin galibiyle, YENİ MALATYASPOR — GÖZTEPE eşleşmesinden zaferle ayrılan iki takım final bileti için birbirleriyle yarışacak.

Yarı finalin diğer eşleşmesi ise TRABZONSPOR — ÜMRANİYESPOR eşleşmesinin galibiyle, AKHİSARSPOR — KASIMPAŞA eşleşmesini geçen takımı karşı karşıya getirecek.

MAÇLARIN TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

TFF'nin açıkladığı fikstüre göre; çeyrek finalin ilk ayağı 5-6-7 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Yarı finale yükselecek rövanş karşılaşmalarına ise 26-27-28 Şubat tarihleri sahne olacak.

Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan 2019'da oynanacak.

FİNAL MAÇI 16 MAYIS'TA OYNANACAK

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması 16 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak.