ziraat türkiye kupası nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ve Yarı Final kuraları çekildi. İşte Ziraat Kupası Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri...
Galatasaray, Hatayspor ile eşleşirken; Trabzonspor da Ümraniyespor ile eşleşti.
Kupada çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarında bir üst tura çıkacak ekipler çift maçlı eleme usulüne göre belirlenecek.
İşte tüm eşleşmeler:
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
AKHİSARSPOR — KASIMPAŞA
GALATASARAY — HATAYSPOR
YENİ MALATYASPOR — GÖZTEPE
TRABZONSPOR — ÜMRANİYESPOR
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
GALATASARAY — HATAYSPOR eşleşmesinin galibiyle, YENİ MALATYASPOR — GÖZTEPE eşleşmesinden zaferle ayrılan iki takım final bileti için birbirleriyle yarışacak.
Yarı finalin diğer eşleşmesi ise TRABZONSPOR — ÜMRANİYESPOR eşleşmesinin galibiyle, AKHİSARSPOR — KASIMPAŞA eşleşmesini geçen takımı karşı karşıya getirecek.
MAÇLARIN TARİHLERİ DE BELLİ OLDU
TFF'nin açıkladığı fikstüre göre; çeyrek finalin ilk ayağı 5-6-7 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Yarı finale yükselecek rövanş karşılaşmalarına ise 26-27-28 Şubat tarihleri sahne olacak.
Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan 2019'da oynanacak.
FİNAL MAÇI 16 MAYIS'TA OYNANACAK
Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması 16 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak.