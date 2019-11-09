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Yusuf Yazıcı'dan Fransızca basın toplantısı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, takıma giderek adapte olduğunu belirtti.

Yusuf Yazıcı'dan Fransızca basın toplantısı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, takıma giderek adapte olduğunu belirtti.

09 Kasım 2019 Cumartesi 06:55
Yusuf Yazıcı'dan Fransızca basın toplantısı

Yusuf Yazıcı, takımının yarın sahasında Metz ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi. 

Konuşmasına Fransızca'yı öğrenmeye başladığını söyleyerek başlayan milli futbolcu, Lille takımına gelirken Türkiye'den ayrılmanın zor olduğunu, kulüpte başlarda zorluklar yaşadığını ancak Fransa'ya alışmaya başladığını söyledi.

Yusuf Yazıcı, Lille takımındaki 3 aylık performansına değinerek, şunları kaydetti:

"Fransa'da kuvvete dayalı bir lig var, bu konuda biraz zorluk çektim. Sezon başı kampı kaçırdığım için de biraz zorluk çektim. Kuvvet anlamında arkadaşlarımın biraz gerisindeydim ancak şimdi daha iyi olduğuma inanıyorum. Arkadaşlarımla aram çok iyi, gelişimim için bana her anlamda çok yardımcı oluyorlar. Hocalarım ve yardımcı hocalarım da öyle. Takıma giderek adapte oluyorum".

Performansının giderek yükseldiğini, takıma daha fazla katkıda bulunmak istediğini ifade eden 22 yaşındaki oyuncu, kendisi için takımın başarısının önemli olduğunu, bireysel başarının daha sonra geldiğini belirtti.

Yusuf Yazıcı, "Hedeflediğim performansımın biraz gerisindeyim ama giderek istediğim performansa yaklaşıyorum. Takıma gol anlamında daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Hocamın bana verdiği direktifleri en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı. 

Yusuf Yazıcı, "Fransa liginin sistemi bana farklı geldi ancak bu sistemde oynadığım için mutluyum" diye konuştu.

Takımda yer alan Mehmet Zeki Çelik'in kendisine her konuda yardımcı olduğunu dile getiren Yusuf Yazıcı, "Onun burada olması benim için şans çünkü 1,5 senelik bir tecrübesi var. Zeki'nin son 2-3 haftadır geçen seneki performansı sergilemediği söyleniyor ama bence sezona iyi başladı. En kısa zamanda o istediğiniz Zeki'ye ulaşacağınıza inanıyorum. Zeki, çok iyi bir oyuncu. Sahaya çıktığı zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bence çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

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