Yunanistan'da skandal 'asker selamı' kararı

Asker selamı verdiği için sorun yaşayan sporcular kervanına komşu ülke Yunanistan’da forma giyen milli hentbolcularımız Durmuş Ali Tınkır ve Yunus Özmusul da eklendi.

Yunanistan ekibi Olympiakos, A Milli Hentbol Milli Takımımız’ın önemli oyuncularından Durmuş Ali Tınkır’ın sözleşmesini milli maçta asker selamı verdiği için feshetti.

Yunanistan’ın AEK takımında kalecilik yapan Yunus Özmusul da asker selamı verdiği için kadro dışı bırakıldı. İki kulüp de konuyla ilgili resmi açıklamada bulundu.

BELÇİKA MAÇINDA ASKER SELAMI VERMİŞLERDİ

Durmuş Ali Tınkır ve Yunus Özmusul, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup son maçında Türkiye’nin Belçika’yı 33-24 mağlup ettiği karşılaşma sonunda asker selamı vermişti.

DURMUŞ ALİ TINKIR KİMDİR?

17 Mart 1994 yılında Konya’da dünya geldi. Konya Selçuk altyapısından yetişen Durmuş Ali daha sonra Selka Eskişehir hentbol takımına transfer oldu burada yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Tınkır Ali milli takıma yükselme başarısı yakaladı. Milli takımdan ise Yurt dışına transfer oldu. Yunanistan’ın Olympiakos takıma transfer olan Durmuş Ali yaptığı asker selamından sonra takımdan ayrıldı. Şimdi ki durağı ise henüz açıklanmadı.

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