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Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Olimpia Ljubljana-Rigas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Olimpia Ljubljana-Rigas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:19
Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu 2. eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye'den Yeni Malatyaspor da yer aldı.

Yeni Malatyaspor, 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Organizasyonda 2. eleme turu ilk karşılaşmaları 25 Temmuz, rövanşları da 1 Ağustos'ta oynanacak.

Yeni Malatyaspor kuradan memnun
Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunu geçebileceklerini söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas arasındaki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacaklarını belirtti.

Kuranın hayırlı olmasını dileyen Gündüz, "Turu geçebileceğiz takımlar. İnşallah bu yıl gruplara kalırsak büyük başarı elde etmiş oluruz. Üç eleme oynayacağız kolay değil. Amacımız gidebileceğimiz yere kadar gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Gündüz, transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve görüştükleri oyuncuların olduğunu sözlerine ekledi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.06.2019 16:22
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