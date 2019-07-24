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Yayın krizi çözülemedi: Süper Lig'in başlama tarihi ertelenebilir

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala kulüplerle yayıncı kuruluş arasında ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Yayıncı kuruluşun Süper Lig yayın hakları için döviz kurunu sabitleme isteği ve kulüplere ödenecek avansların gecikmesi sorunların büyümesine neden oldu.

Yayın krizi çözülemedi: Süper Lig'in başlama tarihi ertelenebilir

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala kulüplerle yayıncı kuruluş arasında ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Yayıncı kuruluşun Süper Lig yayın hakları için döviz kurunu sabitleme isteği ve kulüplere ödenecek avansların gecikmesi sorunların büyümesine neden oldu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:22
Yayın krizi çözülemedi: Süper Lig'in başlama tarihi ertelenebilir

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Süper Lig'de 2019-2020 sezonu krizle başlıyor. Bunun sebebi ise yayıncı kuruluşun Süper Lig yayın hakları anlaşma şartlarında değişikliğe gitmek istemesi.

Zarar ettiğini belirterek kulüplere yapılacak ödemeleri döviz kurunu sabitleyerek yapmak isteyen yayıncı kuruluşa kulüpler ret cevabı verdi. Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma şartlarını yeniden gözden geçirmek için masaya oturan yayıncı kuruluş, kulüplerin geri adım atmamasından kaynaklı olarak olumlu sonuç alamadı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Süper Lig'in başlama tarihinin ertelenmesi gündeme geldi.

Eğer yayıncı ile TFF arasında anlaşma sağlanamazsa sözleşmenin feshi de tartışılmaya başlanacak. Bununla birlikte Süper Lig'in yayın haklarını almak isteyen diğer firmalar da işin içine dahil olabilecek ve yeni bir ihale sürecine girilecek.

FİKRET ORMAN NE DEMİŞTİ?

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, konuya dair düzenlenen toplantı sonrası "beIN Sports, TFF'den bir takım finansal taleplerde bulunmaktadır. 18 kulüp olarak beIN Sports'un hiçbir gerekçesi olmadan geciktirdiği sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi talebini, TFF aracılığıyla kendilerine iletmesine karar verdik" ifadesini kullanmıştı.

Orman şunları kaydetmişti:

"Bugüne kadar zaten yetkilileri ile bazı görüşmeler yapmıştık. Bu dakikadan sonra yasal olarak onların görüşeceği kişiler TFF olacaktır. Biz kendi duruşumuzu onlara ilettik. Bundan sonrası TFF ve yönetim kurulunun işi. Ligler başlıyor, takımlar kuruluyor. Bu yayın geliri, takımlarımızın en önemli gelir kalemi. Bizim oyuncularla sözleşmelerimiz var. Bu sözleşmelerin çoğu Euro üzerinden. Kulüplerin içinde olmuş olduğu durum belli. Sezon başında bir avans ödemesi yapılıyor, sözleşmeye göre yapılması lazımdı, yapılmadı. 15 günlük bir süreç vardı, ödenmedi. Ardından bir 10 gün daha ödenmedi."

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

Katarlı beIN Group'un sahibi olduğu Digiturk, 21 Kasım 2016 günü sonuçlanan ihaleyle yıllık 500 milyon dolar (+KDV) karşılığı Süper Lig'in yayın haklarını 5 yıllığına almıştı. Sözleşme gereği, söz konusu tutarın 250 milyon doları Merkez Bankası'nın güncel kurundan ödeniyor, kalan 250 milyon dolarlık kısım ise ilk yıl için 3.26 TL'den sabitlenmişti. Bu kısmın sözleşmede belirlenen oranda her yıl artması söz konusuydu. Söz konusu sabitleme seviyesi ise geçen yıl yani ikinci yıl için 3.81 TL olmuş, bu yıl mayıs ayında da 4.51 TL'ye yükselmişti.

Yayıncı kuruluşun hem ilk 250 milyon dolarlık dilim hem de ikinci 250 milyon dolarlık dilim için dolar kurunu 3.80 TL'den sabitleme talebinde bulunduğu ifade ediliyor.

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