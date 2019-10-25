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Vodafone 41. İstanbul maratonu halk koşusu kayıtları başladı

3 Kasım Pazar günü koşulacak Vodafone 41. İstanbul Maratonu için Halk Koşusu kayıtları bugün (25 Ekim) başladı. Bu sene rekor katılım ile 106 ülkeden 37 bin çipli sporcunun katılacağı koşuya 100 binin üzerinde İstanbullunun da katılması bekleniyor.

Vodafone 41. İstanbul maratonu halk koşusu kayıtları başladı

3 Kasım Pazar günü koşulacak Vodafone 41. İstanbul Maratonu için Halk Koşusu kayıtları bugün (25 Ekim) başladı. Bu sene rekor katılım ile 106 ülkeden 37 bin çipli sporcunun katılacağı koşuya 100 binin üzerinde İstanbullunun da katılması bekleniyor.

25 Ekim 2019 Cuma 14:25
Vodafone 41. İstanbul maratonu halk koşusu kayıtları başladı

25 Ekim 2019 – İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda 3 Kasım Pazar günü “İstanbul Senin, Durma Koş” sloganıyla düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu’na 106 ülkeden 37 bin çipli sporcunun yanı sıra Halk Koşusu kategorisinde 100 binin üzerinde İstanbullunun da katılması bekleniyor.

Halk Koşusu kayıtları, 25 Ekim Cuma gününden itibaren, Spor İstanbul bünyesinde hizmet veren spor tesislerinden, İstiklal Caddesi ve Bağdat Caddesi’nde kurulacak stantlardan yapılabilecek.

İstanbulluların her yıl yoğun ilgi göstediği, iki kıta arasında koşu deneyimi sunan tek maraton olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nun Halk Koşusu kayıtları kontenjanlar tamamlandığında son bulacak. Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılar, 31 Ekim, 1-2 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde (Yenikapı Miting Alanı) düzenlenecek olan Maraton ve Spor Fuarı'nda koşu tişörtlerini de alabilecekler.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu sporcu kayıtları ise 30 Eylül tarihi itibarıyla yoğun talep ve rekor kayıt ile son bulmuştu. Bu tarihe kadar online kayıt işlemini gerçekleştirememiş olanlar için yine Maraton ve Spor Fuarı'nda sınırlı kontenjan ile geç kayıt imkânı sunulacak. Sporcular, fuarda yer alan Sivil Toplum Kuruluşları arasından seçecekleri herhangi bir STK'ya bağış yapmak ve kayıt ücretini ödemek kaydıyla geç kayıt yaptırabilecek.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu ile ilgili güncel bilgilere www.maraton.istanbul adresinden ve Spor İstanbul sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
vodafone istanbul maratonu halk koşusu kayıtları başladı
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