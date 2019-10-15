vakıfbank set vermeden kazandı

Son iki sezonun FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi ikinci haftasında PTT Spor Kulübü'nü deplasmanda 17-25, 17-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-9 önde girdiği ilk seti 25-17 almayı başardı.

Üçüncü sette üst üste 10 sayı

İlk sette olduğu gibi ikinci setin de teknik molasına 12-9 önde giren VakıfBank, üst üste servis sayıları ürettiği seti 25-17 alarak, karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü setin teknik molasına 12-10 geride giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü üst üste 10 sayı alarak 20-12 öne geçti. Rakibine dönüş izni vermeyen VakıfBank, üçüncü seti 25-15, mücadeleyi de 3-0 kazanarak, ligde ikide iki yaptı. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasında 20 Ekim Pazar günü VakıfBank Spor Sarayı'nda Türk Hava Yolları'nı ağırlayacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

PTT SPOR-VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil

PTT SPOR: Aslıhan, Gergana 8, Janset 4, Polen 4, Leyva 9, Nasya 5, C.Önal (L), Burcu 1, C.Baysal 1, Yağmur 1, Dolunay

VAKIFBANK: Meliha 10, Melis 7, Haak 17, Ebrar 12, Milena 8, Maja 3, Gizem (L), Cansu, Gözde 3, Zehra

SETLER: 17-25, 17-25, 15-25

SÜRE: 66 dakika (22', 21', 23')