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Türk Telekom Şampiyonlar Ligi’nde 2’de 2 yaptı

Türk Telekom Spor Kulübü Basketbol Şampiyonlar Ligi ikinci maçında İtalya ekibi Dinamo Sassari’yi 64-56 yenerek, turnuvada 2’de 2 yaptı.

Türk Telekom Şampiyonlar Ligi’nde 2’de 2 yaptı

Türk Telekom Spor Kulübü Basketbol Şampiyonlar Ligi ikinci maçında İtalya ekibi Dinamo Sassari’yi 64-56 yenerek, turnuvada 2’de 2 yaptı.

24 Ekim 2019 Perşembe 12:51
Türk Telekom Şampiyonlar Ligi’nde 2’de 2 yaptı

Yenilenen yönetimiyle sezona başarı parolasıyla çıkan Türk Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Ankara Spor Salonu’nda İtalya ekibi Dinamo Sassari’yi ağırladı. Maça RJ Hunter, Kylie Wiltjer, T.J. Campbell, Muhammed Baygül ve Moustapha Fall beşiyle çıkan Türk Telekom ilk dakikalardan itibaren rakibi baskı altına aldı. Pota altında Moustapha Fall’ın asistleri ve sayılarıyla hücum fırsatlarını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, RJ Hunter’ın ve T.J. Campbell’in üçlükleriyle de üstünlüğünü sürdürdü. Başkent ekibi ilk çeyreği 21-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de Türk Telekom etkili oyununu sürdürdü. Oyunun başındaki agresif savunma anlayışını ikinci çeyrekte de devam ettiren Türk Telekom, konuk ekibin birçok atağını engelledi. Hücumda Nick Johson ve RJ Hunter’ın sayılarıyla farkı açan başkent ekibi periyodun son dakikasına 36-23’lük üstünlükle girdi. Serbest atışlarla sayı bulan Dinamo Sassari’nin savunmada yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren Türk Telekom devreyi 38-26 önde tamamladı.

Sassari’nin, üçüncü çeyreğe Pierre’nin üçlüğüyle moralli başlamasının ardından iki takımda hücumda top kayıpları yaptı. Yaklaşık 2 dakika boyunca hiç sayı kaydedilemezken, agresif savunma anlayışı dikkat çekti. Bu sürenin ardından peş peşe bulduğu sayılarla 42-38 öne geçen İtalyan ekibine Wiljter’in üçlüğüyle yanıt veren Türk Telekom, hemen ardından TJ Campbell’in basketiyle skoru 43-42’ye getirdi. Nick Johnson’un basketi üçüncü çeyreğin skorunu belirledi. (47-44)

Final çeyreğinde Türk Telekom, taraftarın da desteğiyle sonuca gitti. Takımın tecrübeli ismi TJ Campbell’ın oyunuyla skor üstünlüğünü koruyan Türk Telekom müsabakadan 64-56 üstün ayrıldı. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta deplasmanda İsrail ekibi Unet Holon’u mağlup eden başkent ekibi çıktığı ikinci maçını da kazanarak 2’de 2 yaptı. Maçın Türk Telekom tarafında en skorer ismi 14 sayı ile RJ Hunter olurken TJ Campbell 12 sayılık katkı sağladı.

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