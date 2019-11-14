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Türk Telekom Şampiyonlar Ligi'nde emin adımlarla ilerliyor!

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Türk Telekom, evinde karşılaştığı Filou Oostende’yi Ankaralı basketbol severlerin müthiş desteğiyle 72-66 yenerek, çıktığı 5 maçtan dördünü kazanma başarısı gösterdi ve A Grubundaki liderliğini sürdürdü.

Türk Telekom Şampiyonlar Ligi'nde emin adımlarla ilerliyor!

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Türk Telekom, evinde karşılaştığı Filou Oostende’yi Ankaralı basketbol severlerin müthiş desteğiyle 72-66 yenerek, çıktığı 5 maçtan dördünü kazanma başarısı gösterdi ve A Grubundaki liderliğini sürdürdü.

14 Kasım 2019 Perşembe 11:33
Türk Telekom Şampiyonlar Ligi'nde emin adımlarla ilerliyor!

FIBA Basketbol Şampiyonlar Liginde Türkiye’yi başarıyla temsil eden Türk Telekom, beşinci hafta maçında Belçika Ekibi Filou Oostende’yi ağırladı. Maça Enes Taşkıran, Kylie Wiltjer, T.J. Campbell, Muhammed Baygül ve Moustapha Fall beşiyle çıkan Türk Telekom, maçın başında pota altından skor üretti. İlk 5 dakikada iki takım da skor üretmekte güçlük çekti. Nick Johnson’un oyuna girmesiyle ivme kazanan Türk Telekom hücumları sayıya dönüştü. 9’uncu dakikaya 13-13 eşitlikle girilirken Schwartz’ın smacı ilk çeyreğin skorunu 15-13 Belçika ekibi lehine belirledi.

İkinci çeyrekte de ilk 5 dakikada konuk ekip üstünlüğü ile geçilirken, Türk Telekom atakları sonuca ulaşmadı. Koç Burak Gören’in molasının ardından Nick Johnson ve Kylie Wiltjer’dan yararlanan Türk Telekom son 1 dakikaya kadar farkı 4 civarında tuttu. Son dakikalarda boyalı bölgede isabet kaydeden Oostende devreye 34-26 önde girdi.

Türk Telekom üçüncü çeyrekte Kylie Wiltjer’ın etkili oyunuyla rakibine nefes aldırmadı. Çeyreğe 8 sayı geride başlayan Türk Telekom, 22. dakikada RJ Hunter’ın üçlüğüyle farkı 5’e indirdi.Nick Johnson’un içeri devrilerek kaydettiği sayılarla üstünlük kuran Türk Telekom, Ankaralı basketbol severlerin müthiş desteğiyle farkı kapattı. 25’inci dakika 41-41 eşitlikle geçilirken, temsilcimiz final çeyreğine 52-51 önde girdi.

Son periyotta daha atletik oynayan Türk Telekom, hızlı hücumlarla sonuca giden bir oyun kurgusu benimsedi. Nick Johnson ve TJ Campbell’in üçlüklerine Wiltjer boyalı bölgeden bir atışla destek verirken temsilcimiz 33’üncü dakikada farkı 7’ye yükseltti: 58-51. Türk Telekom maç sonuna kadar aynı tempoyu sürdürerek rakibine şans tanımadı ve maçtan 72-66 galip ayrıldı. Bu sonuçla A Grubundaki liderliğini sürdüren Türk Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 5’inci maçından dördüncü galibiyetini aldı. Maçın en skorer ismi 33 sayı Kylie Wiltjer olurken Kanadalı Milli Oyuncu aynı zamanda 10 ribound ile double double yaptı ve galibiyetin mimarı oldu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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türk telekom şampiyonlar ligi nde emin adımlarla ilerliyor
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