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Türk Telekom Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı

Türk Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi ilk maçında İsrail basketbol takımı Unet Holon'a konuk oldu. Büyük mücadeleye sahne olan maçı 82-79 Türk Telekom kazandı. Türk Telekom, hırslı oyunuyla göz doldurdu.

Türk Telekom Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı

Türk Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi ilk maçında İsrail basketbol takımı Unet Holon'a konuk oldu. Büyük mücadeleye sahne olan maçı 82-79 Türk Telekom kazandı. Türk Telekom, hırslı oyunuyla göz doldurdu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:01
Türk Telekom Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı

Türk Telekom Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Unet Holon’a karşı Enes Taşkıran, R.J Hunter, TJ Campbell, Moustapha Fall ve Kyle Wiltjer beşiyle çıktı.Türk Telekom’un hızlı hücumuyla başlayan maçta, pota altında Moustapha Fall’ın müthiş performansı ile fırsatları değerlendirdi. Hızlı hücum ve etkili savunma sayesinde üstünlüğü eline alan Türk Telekom, ilk 6 dakika sonunda 20-11'lik üstünlüğü ele geçirdi. Türk Telekom, ilk çeyreği 25-20 önde kapattı.İkinci çeyrekte etkin bir oyun oynayan ev sahibi takıma karşın etkili savunma ve hızlı hücumlarla karşı koyan Türk Telekom ilk yarıyı bir sayı geride 44-43 kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Türk Telekom, R.J Hunter’ın etkin oyunuyla farkı kapatmayı başardı.Buna rağmen iki takımın etkisiz oyunu ile 3. çeyrek berabere, 59-59 skoruyla sona erdi. Son çeyreğe TJ Campbell ve Nick Johnson’un etkili üçlükleri ile oyunu hakimiyeti altına almayı başaran Türk Telekom, 9-0’lık bir seri yakalamayı başardı. Etkili savunması ile rakibine sayı vermeyen Türk Telekom müsabakadan 82-78 galip ayrıldı.

Maçın Türk Telekom tarafında en skorer ismi 15 sayı ile TJ Campbell olurken, Moustapha Fall ve Nick Johnson 13'er sayılık katkı sağladı.

Türk Telekom, Şampiyonlar Ligi kapsamında ikinci maçını 23 Ekim tarihinde Dinamo Sassari ile Ankara’da oynayacak.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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