trt maçın sonucunu önceden yayınladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından finansal olarak desteklendiği iddia edilen Başakşehirspor adına bir skandal iddia daha ortaya atıldı.

Sosyal Medya üzerinden paylaşılan görüntülerde TRT’nin Teletext ekranında Kayserispor – Başakşehirspor maçının skoru maçtan bir gün önce girildi. Teletext ekranına girenler Kayserispor Başakşehirspor karşılaşmasının skorunu 0-2 Başakşehirspor lehine gördüklerini iddia ettiler. Sosyal Medya’da bir çok defa paylaşılan fotoğraf büyük tepki çekti.

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