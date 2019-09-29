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Trabzonspor, Kendi Sahasında Beşiktaş'ı 4-1 Mağlup Etti

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldu. Trabzonspor'un gollerini Dorukhan Toköz (kk), Jose Sosa, Sörloth ve Nwakaeme kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü Güven Yalçın'dan geldi.

Trabzonspor, Kendi Sahasında Beşiktaş'ı 4-1 Mağlup Etti

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldu. Trabzonspor'un gollerini Dorukhan Toköz (kk), Jose Sosa, Sörloth ve Nwakaeme kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü Güven Yalçın'dan geldi.

29 Eylül 2019 Pazar 20:37
Trabzonspor, Kendi Sahasında Beşiktaş'ı 4-1 Mağlup Etti

Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahaya çıkarken siyah-beyazlılar 3 değişikliğe gitti.

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 2 oyuncu değişikliği yaptı.  

Karaman, hafta içi sözleşme uzatan Hüseyin Türkmen'i stoper mevkisinde tercih ederken, geçen hafta görev yapan Campi'yi yedek kulübesinde oturttu.

Sağ kanatta Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev veren Karaman, yine geçen hafta görev alan Avdijaj'ı yedekler arasında tuttu.  

Beşiktaş'ta geçen haftaki Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 3 oyuncu değişikliği yapıldı.

Siyah-beyazlı ekipte geçen hafta Başakşehir'le oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Douglas, Adem Ljajic ve Diaby'nin yerine Trabzonspor mücadelesinde Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup ve Tyler Boyd forma giydi.  

Cezalı futbolular Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı. 

Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart görerek Medipol Başakşehir maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Domagoj Vida, bordo-mavili ekiple yapılan mücadelede takıma döndü. Teknik direktör Avcı, stoperde Vida'nın yanında Necip Uysal'ı görevlendirdi.

Trabzonspor karşılaşmaya Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Sosa, A. Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth 11'i ile çıktı. Beşiktaş ise karşılaşmaya Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Boyd, Oğuzhan, N'Koudou, Burak 11'iyle başladı.

TRABZONSPOR İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI
Maça iyi başlayan Trabzonspor, 31. dakikada 1-0 öne geçti. Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Dorukhan Toköz'ün ters vuruşuyla top ağlara gitti ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 42. dakikada ise Sosa ceza sahasının dışından çok sert bir şut attı ve Necip Uysal'a da çarpan top ağlarla buluştu.

ÖNCE OFSAYT, SONRA GOL
Beşiktaş'ta ikinci yarı başlarken Tyler Boyd yerine Abdoulay Diaby oyuna girdi. Ancak konuk ekip, ikinci yarıda da istediği futbolu sahaya yansıtmakta zorlandı.

Trabzonspor, 64. dakikada Sörloth'un attığı golle 3-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme savunmanın arkasına sarkan Sörloth'u gördü. Norveçli forvet düzgün bir tek vuruşla topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırsa da VAR incelemesi sonucu hakem santrayı işaret etti.

GÜVEN YETMEDİ
Beşiktaş'ta 67. dakikada Domagoj Vida oyundan çıktı ve yerine Güven Yalçın girdi. Güven, 79. dakikada attığı golle durumu 3-1'e getirdi. Köşe vuruşunda top penaltı noktası yakınındaki Güven Yalçın'ın önünde kaldı. Genç forvetin sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu.

SON SÖZÜ NWAKAEME SÖYLEDİ
Trabzonspor, maçın son anlarında Beşiktaş savunmasını az adamla yakalayarak skoru 4-1 yapmayı başardı. Nwakaeme, az adamla yakalanan Beşiktaş savunmasının üzerine gitti. Önü boş kaldı. Sağ köşeye ceza alanına girerken plaseyi gönderip golünü attı. 

BEŞİKTAŞ DÜŞME HATTINA GERİLEDİ
90 dakika sonunda 4-1 kazanan Trabzonspor, ligdeki ikinci galibiyetine ulaştı. Bordo-Mavililer, 9 puanla 5. sıraya yükseldi. 

Beşiktaş ise 5 puanda kalarak 16. sırraya ve düşme hattına geriledi.

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Son Güncelleme: 29.09.2019 20:48
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trabzonspor kendi sahasında beşiktaş ı mağlup etti
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