Tırmanma Heyecanı Kartepe’de Devam Etti

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından Kartepe Belediyesi katkılarıyla organize edilen 2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 3.ayak yarışı yine nefesleri kesti.

17 sporcunun kayıt yaptırdığı 15 sporcunun start aldığı organizasyon, 4 ayrı kategorideki araçların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. 5,30 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 3 çıkış üzerinden gerçekleşen yarış sonunda Kategori 1’de GP Garage My Team adına Peugeot 106 GTI ile Murat Can Şen ilk sırayı elde ederken benzer bir otomobille Hakan Solay ikinciliğin sahibi oldu. Kategori 2’de Opel Astra GSI ile Yiğit Yalçın parkuru en kısa sürede tamamlayan isim olurken, Fiat Palio ile BC Vision Motorsport’tan Nizamettin Kaynak ikinci ve Renault Clio II Sport ile Alper Yıldız üçüncü olarak podyumu tamamladılar.



ÇANKAYA’DA SÜRECEK



Kategori 3’te Renault Clio II Sport’ların arasındaki mücadelenin galibi geçen yılın şampiyonu Refik Bozkurt olurken, Erdal Etyemez ikinci ve Tansel Tunca da üçüncü oldular. Kategori 4’te GP Garage My Team adına Mitsubishi Lancer EVO IX ile yarışan Emin Cem Yalın hem “en iyi zaman” ödülüne, hem de birincilik kupasına uzanmayı başardı. Yine Mitsubishi Lancer EVO IX ile Uğur Soylu ikinciliği kazanırken, podyumun üçüncülük basamağında ise Peugeot 207 Maxi ile Selim Bacıoğlu yer aldı. Türkiye Tırmanma Şampiyonası’na 29-30 Haziran tarihlerinde Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından Çankaya’da düzenlenecek olan 4. ayak yarışları ile devam edilecek.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)