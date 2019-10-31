TEV, Gençler “Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin” Diye İstanbul Maratonu’nda Koşacak!

Başarılı ve maddi olanakları sınırlı öğrencilere burs vererek Türkiye’ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençlerin yetişmesini destekleyen Türk Eğitim Vakfı (TEV), “Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin” kampanyası için 3 Kasım 2019 Pazar günü düzenlenecek 41. Vodafone İstanbul Maratonu’na katılıyor.

Yıldız Günay: Maratonda yeni bir rekora imza atmak istiyoruz

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, maratona katılma süreçleri hakkında bilgi vererek, “TEV olarak yeni nesil bağışlara önem veriyor ve bu alanda her geçen yıl büyüyerek ilerliyoruz. Geçen sene İstanbul Maratonu’nda ‘Eğitimli Kızlar, Umutlu Yarınlar Projesi’ ile yer almış, her yaş ve meslek grubundan kişinin katıldığı yüzlerce gönüllü koşucumuzla rekor bağışa ulaşmıştık. Bu sene 41. İstanbul Maratonu’nda ise gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmesinler diye koşacağız. Umuyoruz yeni bir rekora imza atarak gençlerimize olan desteğimizi sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

“Üniversiteli gençlerin hayalleri yarım kalmasın diye koşuyoruz”

Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin kampanyası hakkında da bilgi veren Yıldız Günay, “Her yıl binlerce üniversite öğrencisi, barınma, beslenme gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için okullarını bırakmak durumunda kalıyor. Biz de gençlerimizin yarıda kalan hikayelerine sahip çıkmak üzere böyle bir kampanya başlattık ve şimdi de İstanbul Maratonu’nda gönüllülerimiz ile birlikte iyilik peşinde koşarak onların hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Bağış kampanyası 21 Ekim’de başladı!

Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin kampanyasına destek olmak isteyenler, İstanbul Maratonu’nda TEV için koşacak gönüllüler üzerinden bu bağışı gerçekleştirebiliyor. Adım Adım Platformu’nun TEV sayfasında (https://ipk.adimadim.org/project/index?id=79081), projeye katılan koşucular ve hedefledikleri bağış tutarları yer alıyor. Bağışta bulunmak isteyenler, diledikleri koşucuya diledikleri miktarda destek olabiliyor. Böylece koşucular kampanya bağış hedeflerine bir adım daha yaklaşırken kampanya için toplanan bağış miktarı da her geçen gün artıyor. Kampanya bağışları her yıl olduğu gibi bu yıl da maratondan önce, 21 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlatıldı.

TEV ile koşmak isteyenler için “Geç Kayıt 31 Ekim’de başlıyor!

Türk Eğitim Vakfı’nın gönüllü koşucuları arasında yer almak isteyen ancak kayıt süresini kaçıranlar ise “Geç Kayıt”tan yararlanabiliyor. Gönüllülerin bunun için 31 Ekim - 2 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek Maraton ve Spor Fuarı'na katılmaları gerekiyor. Aralarında TEV’in de yer aldığı sivil toplum kuruluşlarından birine 50 TL bağış yaparak makbuzunu alanlar, ardından "Spor İstanbul Geç Kayıt" masasına başvurarak 130 TL ücret karşılığında maratona katılma hakkı kazanıyor.

Türk Eğitim Vakfı Hakkında: Türk Eğitim Vakfı (TEV), 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 Türk aydını tarafından kuruldu. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek Türkiye’ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini destekleyen TEV, kuruluşundan günümüze yaklaşık 250 bin yurt içi ve iki bin yurt dışı bursu sağladı. Eğitime katkılarını 30 adet eğitim tesisi yaptırarak destekleyen Türk Eğitim Vakfı ayrıca Türkiye’de üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilere ihtiyaç duydukları eğitimi lise düzeyinde sağlamak amacıyla kurulan İnanç Lisesi’ni 2001 yılında devraldı ve okul Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. İzmir’de, Trabzon’da ve Ankara’da kız öğrenci yurdu açarak Türk Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları İktisadi İşletmesi bünyesinde faaliyet alanını genişletti.

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