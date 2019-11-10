Süper Lig tarihine geçen gol! 15 yaşında...

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği filelerini havalandırarak lig tarihinin bilinen en genç golcüsü oldu.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 68. dakikasında Bernard Mensah'ın yerine oyuna giren Emre Demir, 3 dakika sonra fileleri havalandırdı.

15 Ocak 2004 doğumlu Emre, 15 yaş 9 ay 25 günü doldurduğu gün, Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Bu gol, genç futbolcunun tarihe geçmesini sağladı.

Emre Demir'den önce ligde gol atan en genç futbolcu, Bursaspor forması giyen Enes Ünal'dı. 25 Ağustos 2013'deki Bursaspor-Galatasaray maçında fileleri havalandıran Enes, 10 Mayıs 1997 doğumlu. Bu maçta takımının beraberlik golünü atan Enes Ünal, gol sevincini yaşarken 16 yaşını 3 ay ve 17 gün geçmişti.

SÜPER LİG TARİHİNDE GOL ATAN EN GENÇ FUTBOLCULAR

Emre Demir 15

Enes Ünal 16

Batuhan Karadeniz 16

Serkan Bakan 16

Kazım Nas 16

EMRE DEMİR KİMDİR?

İstikbal Mobilya Kayserispor altyapısında yetişen Emre Demir, Süper Lig'de bu sezon daha önce 2 maçta toplamda 6 dakika forma giydi. Emre Demir, 15 Ocak 2004 tarihinde Mersin'de doğdu.

Futbola Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye takımında başladı. 2014 yılında Kayserispor'a transfer edilen genç futbolcunun filiz lisansı 21 Nisan 2014'te Kayserispor tarafından çıkartıldı.

Kayserispor'da henüz 13 yaşında olmasına rağmen zaman zaman tecrübe kazanması için A Takım ile antrenmanlara çıkartıldı. Kayserispor U14 takımında 10 numara pozisyonunda görev yapan Emre Demir, bu forma altında çıktığı 50 maçta 50 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Emre Demir daha önce Barcelona tarafından antrenmanlara alınmış ve denenmişti. Genç futbolcu ayrıca PSG altyapısında da eğitim almıştı.

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