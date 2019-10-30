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Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray'ın cuma günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray'ın cuma günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetecek.

30 Ekim 2019 Çarşamba 15:48
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Kasım Cuma:

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

2 Kasım Cumartesi:

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

17.30 Trabzonspor-Göztepe: Fırat Aydınus

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

3 Kasım Pazar:

14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük

16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

4 Kasım Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler

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