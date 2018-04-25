Sporda Son Dakika Haberi: TFF'nin Kararı Sonrası Fenerbahçe'den İlk Açıklama

TFF beklenen derbi kararını verdi. Karar sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi.

FB TV'ye konuşan Şekip Mosturoğlu, TFF'nin derbi kararı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Herhalde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararını geniş özet olarak kulübe gönderecektir. Kulübe gönderdiğinde de değerlendireceğiz. Hayırlı olsun. Sahada müsabaka sonuçlansın ve hak eden finale kalsın. Basın toplantısında değerlendirdiğim tezim, Beşiktaş'ın hakem izin vermeden sahadan çekildiği yönündeydi. O yüzden federasyonun gerekçeli kararını görelim ve değerlendirme yapalım diye söylüyorum. Yine kamuoyuyla paylaştığım konulardan bir tanesi, hakemin raporunda temsilcinin Şenol Güneş'in kafasına dikiş atıldığını ve ambulansla götürüldüğünü söylediğini rapor ettiğiydi.

Ama referans olarak gösterilen, kaynak olarak gösterilen temsilci Vahap Şimşek kendi raporuna bunu yazmamıştı. İletişimden de uyardılar beni. Galiba bunun gerçek olmadığı yönünde de bir takım yayın yapılıyormuş. Raporlar geçen hafta Cuma günü geldi. 2 tane Federasyon, Akreditasyon ve Güvenlik Temsilcisi ile Üst klasman temsilcisi. Yani üç tane rapor yazan temsilci var. Üçünün de raporunda bu husus yok. Yani bize gelen raporlarda böyle bir şey yok. İsteyen bu raporları istediği yerden temine edebilir. Kaldı ki bu raporları sosyal medyada yayınladılar. Oradan da bulabilirler. Bize gelen raporlarda bu husus yok.

Sanki orijinal bir şeymiş gibi bana bağlamaları da ilginç bir şey. Bunu kamuoyunun vicdanına, takdirine sunuyorum. İnanılmaz şeyler oluyor. Resmi evrak üzerinden okuduğumuz şeyin dahi gerçek olmadığını söyleyen insanlar var. Pes diyorum. Hayırlı olsun. Türkiye Futbol Federasyonu kararının geniş özeti gelecektir. Bu kararın bir gerekçesi vardır. O gerekçeyi gördüğümüzde daha net olarak konuşabiliriz. Müsabaka Talimatının 19. maddesi hakemin tatil etme sebebini Türkiye Futbol Federasyonu'nun değerlendirme yetkisini veriyor, federasyon yönetim kuruluna. 19. maddeyle yönetim kurulu hakemin kararını değerlendirmiş. 20. maddeyle de kaldığı yerden aynı şekilde tedbiren seyircisiz oynanmasına karar vermiş. Hakemin tatil kararını neden yerinde bulmadığını o kısa kararın içerisinde yazacaktır. O da bize geldiğinde göreceğiz. Bizim olduğu gibi Beşiktaş'ın da bu kararı Tahkim Kurulu'na götürme hakkı var. O günler gelince değerlendirmesini yeniden yaparız."

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