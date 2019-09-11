Spora başlamak için 10 neden!

Yazbitip yeni sezona merhaba derken senin de yeni kararların arasında sporabaşlamak var mı? Yoksa karar alıp da henüz uygulamaya geçemeyenlerden misin? Peki,düzenli olarak egzersiz yapmak hayatında neleri değiştirecek biliyor musun? MACFitTrump eğitmeni Nuraydın Özkaya, spora başlamak için 10 nedeni açıkladı. Özkaya,''Her sabah güne daha enerjik başlamak için spor yapmaya özen göstermeliyiz.Egzersizlere başladıktan sonra bağışıklık sisteminizin güçlendiğini hissedecekve hastalıklara karşı daha dirençli olmaya başladığınızı göreceksiniz'' dedi.

Sporunhayatımızda olumlu birçok etkisi olduğunu belirten Nuraydın Özkaya, sporabaşlamak için 10 nedeni şu şekilde sıraladı:

-Sabah uyandığında 'Her yerim ağrıyor' şikayetlerin sona erecek; dinç birşekilde uyanacak ve güne daha enerjik devam edeceksin.

-Aynaya baktığında kendine ''Evet, kendimi ve bedenimi seviyorum'' diyeceksin.

-Egzersiz yapmak beynin ihtiyacı olan oksijen ve enerjiyi artıracak. Böylecedaha net ve sağlıklı düşünmene, daha doğru kararlar alabilmenize katkısağlayacak.

-Bağışıklık sistemin güçlenecek. Bu da seni hastalıklara karşı daha dirençliyapacak ve hastalık sürecini daha hafif ve hızlı atlatmana yardımcı olacak.

-Akciğer kapasiten artacak ve güne evde, işyerinde, ofiste daha zinde birşekilde devam edebileceksin.

-Egzersiz yapmak kalp damar sağlığını koruyacak. Düzenli egzersiz, tansiyon,kolesterol, şeker gibi hastalıkların oluşma riskini en aza indirecek.

-Düzenli spor yapmak, çalışma koşullarının ve günlük yaşamın sebep olduğu kas veiskelet sistemi hastalıklarından ve hareket kısıtlılığının neden olduğusorunlardan korunmanı sağlayacak.

-İleri yaşlarda sık görülen kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, diz, kalça,omuz ve ayak bileği sakatlanmalarının önüne geçmene yardımcı olacak. Oluşanhastalıkların tedavisi ve ağrıların daha rahat kontrol altına alınmasınısağlayacak.

-Hem sağlığın hem dış görünüşün için riskli olan postürel problemleri azaltacakve sana daha doğru bir duruş kazandıracak.

-Tüm bu fiziksel katkılarının yanı sıra yeni insanlarla tanışmanı, sosyalleşmenive negatif enerjiden uzaklaşmanı sağlayarak yaşam kaliteni yükseltecek.

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