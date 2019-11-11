Spor yap kendine gel!

Türkiye’nin en büyük spor kulübü zinciri Mars Sportif, MACFit markasıyla sporu herkes için erişilebilir kılmanın yanı sıra sağlığına zaman ayırmak isteyenlere de fırsatlar sunuyor. Sporu hayatımızın parçası haline getirmenin önemine dikkat çeken Mars Sportif CEO’su Bahar Uçanlar, “Sporu yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline getirmek için gün içinde oluşan fırsatları değerlendirerek zamansızlık sorununun önüne geçmek, hem beden hem de ruh sağlığımızı korumak mümkün” dedi.

Sağlıklı bir yaşamın yolu spor yapmaktan geçiyor ancak birçoğumuz neden spor yapmadığımız sorulduğunda zaman bulamadığını söylüyor. Peki günlük yaşamımızda aktif olmadığımız, oturarak geçirdiğimiz zamanları hiç düşündük mü? Araştırmalara göre; günde ortalama üç buçuk saatimizi televizyon karşısında geçiriyoruz. Büyükşehirde yaşayan bir çalışanın trafikte harcadığı zaman ise haftada ortalama dokuz saat… Aslında spora ayıracak bolca zamanımız var, yapmamız gereken bu zamanı kendimize faydalı hale getirmek için harekete geçmek…

“MACFit’e gel, kendine gel diyoruz”

Türkiye’nin en büyük spor kulübü zinciri Mars Sportif, 13 ilde 92 kulübüyle yüzbinlerce insana spor yaptırıyor, tüm Türkiye’nin harekete geçmesini sağlamak amacıyla erişilebilir, kaliteli hizmet veren kulüpler açarak büyümeye devam ediyor. Sporu herkes için yaşam tarzına dönüştürmek için çalıştıklarını kaydeden Mars Sportif CEO’su Bahar Uçanlar, “Çok kısa bir süre önce yeni bir kampanya başlattık. Bu kampanyayla bugüne kadar spor yapmamış veya spora başlamış ama sonrasında bırakmış herkesi hedefliyoruz. ‘Öğlen yemeği planı iptal olduysa, öğle arasına toplantı koyulmadıysa, ev işleri erken bittiyse, öğrencilere derslerin bittiyse; MACFit’e gel, kendine gel’ diyoruz. Çünkü spor özel bir faaliyet değil uyumak, yemek yemek, çalışmak gibi günlük hayatın parçası olmalı. Gün içinde hareketsiz kaldığımız zamanları spor yaparak değerlendirirsek sağlığımızı korumuş oluyoruz” dedi.

“Spor yaparak kendinizi ödüllendirin”

Sporun aynı zamanda kendimizi ödüllendirebileceğimiz bir uğraş olduğunu da sözlerine ekleyen Uçanlar, şöyle devam etti: “Mesela iyi geçen bir iş görüşmesinden sonra spor salonuna giderek motivasyonumuzu yükseltebilir, başarılı geçen bir sınavın ardından koşu bandında geçireceğimiz zamanın hayatımıza olumlu anlamda nasıl etki ettiğini görebiliriz. İhtiyaçlarımız, beklentilerimiz, alışkanlıklarımız hepimiz için elbette ki değişken ancak sporu yaşam biçimi haline getirdikten sonra değişimi fark edip kendimize kattığımız değeri görmek mümkün.”

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