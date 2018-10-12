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Spor kulübü başkanı 293 gram eroinle yakalandı

Tekirdağ'da polisin durdurduğu araçta 293 gram eroin ele geçirildi. Araç içinde gözaltına alınan 3 kişiden Mahmut Aksu tutuklandı. Aksu'nun Edirne'ye bağlı Keşan ilçesinde faaliyet gösteren Anafartalarspor Kulübü'nün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi.

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Spor kulübü başkanı 293 gram eroinle yakalandı

Tekirdağ'da polisin durdurduğu araçta 293 gram eroin ele geçirildi. Araç içinde gözaltına alınan 3 kişiden Mahmut Aksu tutuklandı. Aksu'nun Edirne'ye bağlı Keşan ilçesinde faaliyet gösteren Anafartalarspor Kulübü'nün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi.

12 Ekim 2018 Cuma 20:33
Spor kulübü başkanı 293 gram eroinle yakalandı

Tekirdağ'da polisin durdurduğu araçta 293 gram eroin ele geçirildi. Araç içinde gözaltına alınan 3 kişiden Mahmut Aksu tutuklandı. Aksu'nun Edirne'ye bağlı Keşan ilçesinde faaliyet gösteren Anafartalarspor Kulübü'nün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları araç ve şüphelilerin İstanbul'dan aldıkları uyuşturucuyu Keşan ilçesine götürecekleri istihabrat bilgisi üzerine harekete geçti. Tekirdağ'da 34 KV 2529 plakalı otomobili durduran ekipler araç içinde yaptıkları aramada 293 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan M.A., O.T. ve H.K. gözaltına alındı.

SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ÇIKTI!

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.T. ve H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mahmut Aksu tutuklanarak, cezaevine konuldu. Aksu'nun, kısa süre önce Keşan'da faaliyet gösteren ve amatör ligde futbol takımı bulunan Anafartalarspor Kulübü'nün Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildiği bilgisine ulaşıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 12.10.2018 21:18
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spor kulübü başkanı gram eroinle yakalandı
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