Spor Camiasında Ekim Ayının “En”leri!

Medya Takip Merkezi, her ay olduğu gibi bu ay da spor camiasında öne çıkan isimlerin belirlendiği medya raporunu açıkladı. Hareketli bir ayı geride bırakan spor camiasında yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, gündemi belirleyen başlıklar ele alındı.



A Milli takımı Euro 2020 elemelerinde Fransa ile karşılaştı. Başa baş giden mücadelede Giroud’nun golüyle geriye düşen milliler, Kaan Ayhan ile eşitliği sağladı. Golün ardından futbolcularımızın, Barış Pınarı Harekâtına destek olmak amacıyla yaptığı asker selamının reji tarafından ekranlara getirilmemesi ile başlayan tartışmalar, Avrupa ve Türk medyasında geniş yankı uyandırdı. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu ise, UEFA'dan Türkiye'ye yaptırım uygulamasını talep etti. Maça giden gurbetçi taraftarlarımız da, İstiklal Marşını asker selamı eşliğinde okuyarak Mehmetçiklere destek verdi.



Galatasaray zirveden inmiyor



Geçtiğimiz Ekim ayında Avrupa’nın devleriyle karşılaşan Galatasaray, sahasında konuk ettiği Real Madrid ve PSG maçlarından puansız ayrıldı. Şampiyonlar Liginde oynadığı 3 maçta gol dahi atamayan Sarı-Kırmızılı takım Avrupa arenasında galibiyete hasret kaldı. Önümüzdeki ay içerisinde şampiyonlar ligi dördüncü maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray, Ligde de Beşiktaş’a karşı derbi mağlubiyeti yaşadı. Topladığı 13 puanla Ekim ayını lider olarak bitiren Alanyaspor’un 5 puan gerisinde tamamlayan aslan, ligde topladığı 13 puanın yanı sıra; Gomis’ten sonraki santrfor sorununu bir türlü çözemedi. Sarı- Kırmızılı ekip, geride kalan 9 haftada sadece 9 gol bulurken ligde en az gol atan 3 takımdan biri konumunda bulunuyor. Öte yandan TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yapılan kötü tezahüratlar nedeniyle Sarı-Kırmızılı takıma tribün kapatma cezası verdi. MTM’nin raporuna göre medyada 86 bin 696 haberde yer alan Galatasaray, bu alandaki liderliğini devam ettirdi. Galatasaray’ı ikinci sırada 85 bin 158 haberle Beşiktaş takip ederken, üçüncü sırada ise 66 bin 234 haber ile Fenerbahçe yer aldı.

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