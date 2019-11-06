Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100606
ALTIN
275.174
DOLAR
5.7514
STERLIN
7.4152
EURO
6.3785
Kamuya KPSS'siz 1452 Personel Alınıyor! İşte Alım Yapan Kurumlar ve Şartlar...
İŞKUR Kamu ve Memur Alımları!
26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK Borcunu Ödeyemeyen Sayısı 5 Milyona Ulaştı!
Taşeron İşçiler Maaşlarında 600 TL Kayıp Yaşayacak!

Spor Camiasında Ekim Ayının “En”leri!

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Ekim ayı medya raporunu açıkladı. Rapora göre; en çok konuşulan takım, futbolcu ve teknik direktör Galatasaray camiasından geldi. En çok adından söz ettiren kulüp yöneticisi ise Beşiktaş’ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu. İşte spor basınında öne çıkan başlıklar…

Spor Camiasında Ekim Ayının “En”leri!

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Ekim ayı medya raporunu açıkladı. Rapora göre; en çok konuşulan takım, futbolcu ve teknik direktör Galatasaray camiasından geldi. En çok adından söz ettiren kulüp yöneticisi ise Beşiktaş’ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu. İşte spor basınında öne çıkan başlıklar…

06 Kasım 2019 Çarşamba 10:54
Spor Camiasında Ekim Ayının “En”leri!

Medya Takip Merkezi, her ay olduğu gibi bu ay da spor camiasında öne çıkan isimlerin belirlendiği medya raporunu açıkladı. Hareketli bir ayı geride bırakan spor camiasında yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, gündemi belirleyen başlıklar ele alındı.


A Milli takımı Euro 2020 elemelerinde Fransa ile karşılaştı. Başa baş giden mücadelede Giroud’nun golüyle geriye düşen milliler, Kaan Ayhan ile eşitliği sağladı. Golün ardından futbolcularımızın, Barış Pınarı Harekâtına destek olmak amacıyla yaptığı asker selamının reji tarafından ekranlara getirilmemesi ile başlayan tartışmalar, Avrupa ve Türk medyasında geniş yankı uyandırdı. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu ise, UEFA'dan Türkiye'ye yaptırım uygulamasını talep etti. Maça giden gurbetçi taraftarlarımız da, İstiklal Marşını asker selamı eşliğinde okuyarak Mehmetçiklere destek verdi.
 

Galatasaray zirveden inmiyor

Geçtiğimiz Ekim ayında Avrupa’nın devleriyle karşılaşan Galatasaray, sahasında konuk ettiği Real Madrid ve PSG maçlarından puansız ayrıldı. Şampiyonlar Liginde oynadığı 3 maçta gol dahi atamayan Sarı-Kırmızılı takım Avrupa arenasında galibiyete hasret kaldı. Önümüzdeki ay içerisinde şampiyonlar ligi dördüncü maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray, Ligde de Beşiktaş’a karşı derbi mağlubiyeti yaşadı. Topladığı 13 puanla Ekim ayını lider olarak bitiren Alanyaspor’un 5 puan gerisinde tamamlayan aslan, ligde topladığı 13 puanın yanı sıra; Gomis’ten sonraki santrfor sorununu bir türlü çözemedi. Sarı- Kırmızılı ekip, geride kalan 9 haftada sadece 9 gol bulurken ligde en az gol atan 3 takımdan biri konumunda bulunuyor. Öte yandan TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yapılan kötü tezahüratlar nedeniyle Sarı-Kırmızılı takıma tribün kapatma cezası verdi. MTM’nin raporuna göre medyada 86 bin 696 haberde yer alan Galatasaray, bu alandaki liderliğini devam ettirdi. Galatasaray’ı ikinci sırada 85 bin 158 haberle Beşiktaş takip ederken, üçüncü sırada ise 66 bin 234 haber ile Fenerbahçe yer aldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
spor camiasında ekim ayının leri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bostanlıspor’un ikizleri Masa Tenisinde şampiyon oldu…
Bostanlıspor’un ikizleri Masa Tenisinde şampiyon oldu…
Galatasaray, İspanya'ya gitti: Belhanda yanında oyun konsolunu da götürdü
Galatasaray, İspanya'ya gitti: Belhanda yanında oyun konsolunu da götürdü
Ali Koç ile Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ye sevk edildi
Ali Koç ile Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ye sevk edildi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim