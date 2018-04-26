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Son Dakika Spor Haberi:Beşiktaş Fenerbahçe Maçına Çıkmayacak

Olaylı derbi sonrası Beşiktaş'tan flaş karar: Edinilen son dakika bilgilerine göre Beşiktaş, yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına devam etmeyeceğini, sahaya çıkmayacağını duyurdu.

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Son Dakika Spor Haberi:Beşiktaş Fenerbahçe Maçına Çıkmayacak

Olaylı derbi sonrası Beşiktaş'tan flaş karar: Edinilen son dakika bilgilerine göre Beşiktaş, yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına devam etmeyeceğini, sahaya çıkmayacağını duyurdu.

26 Nisan 2018 Perşembe 20:51
Son Dakika Spor Haberi:Beşiktaş Fenerbahçe Maçına Çıkmayacak

Son dakika haberi.. Olaylı derbi ile ilgili Beşiktaş flaş bir karar aldı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan, daha sonra TFF kararı ile kaldığı yerden oynanması beklenen maça çıklamayacağını duyurdu. 

Beşiktaş taraftarları, geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinde bir kampanya başlatmış ve Beşiktaş'ı maça çıklamamaya davet etmişti. Beşiktaş da  alınan bu kararın ardından; 57. dakikadan itibaren oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında Beşiktaş Divan Kurulu kararını verdi. Yapılan toplantı sonucunda Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldı. Böylece Beşiktaş, 3 Mayıs'ta 'tekrar' kararı verilen mücadelede hükmen mağlup edilecek ve 1 yıl kupadan men edilecek.

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Son DakikaBeşiktaşFenerbahçeHaberDerbi
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