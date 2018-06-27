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Son Dakika: Dünya Kupası'nda Son Şampiyona Şok!

2018 Dünya Kupası F Grubu puan tablosu , Maç sonuçları. Güney Kore , Almanya'yı yendi. Son şampiyon Dünya Kupasına veda etti. Grubun diğer maçları ve Dünya Kupası'ndaki son dakika gelişmeleri...

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Son Dakika: Dünya Kupası'nda Son Şampiyona Şok!

2018 Dünya Kupası F Grubu puan tablosu , Maç sonuçları. Güney Kore , Almanya'yı yendi. Son şampiyon Dünya Kupasına veda etti. Grubun diğer maçları ve Dünya Kupası'ndaki son dakika gelişmeleri...

27 Haziran 2018 Çarşamba 19:27
Son Dakika: Dünya Kupası'nda Son Şampiyona Şok!

Güney Kore Almanya Maçı son dakika gelişmeleri. Son dünya kupasının galibi Almanya, Güney Kore'ye 2-0 mağlup olarak grupta sonuncu oldu ve turnuvaya veda etti.

Maça 3 puanla çıkan panzerler, grubun diğer maçında İsveç'in Meksika'yı 3-0 mağlup etmesiyle 3. sıraya gerilemişti. Uzatmalarda Güney Kore tarafından atılan iki gol ise Almanya'yı grubun son sırasına atarak, son şampiyonu Dünya Kupası'nda saf dışı bıraktı.

F grubunda 6. puana sahip İsveç bir üst tura lider olarak çıkarken, 6 puanlı meksika ikinci olarak üst tura çıkmaya hak kazandı. Güney Kore ve Almanya erken havlu attı.

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Dünya KupasıRusya Dünya KupasıSon Dakika Dünya Kupası
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