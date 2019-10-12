Şimdi sırada Fransa var! Türkiye, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti

A Milli takım, UEFA EURO 2020 elemeleri H grubunda Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Milliler 1-0 kazandı.

Müsabakada tek golü 90. dakikada Cenk Tosun attı.

Milliler bu sonuçla puanını 18'e yükseltti liderliğini sürdürdü. Aynı puanda Fransa 2. sırada bulunuyor. 3. sırada bulunan İzlanda'nın 12 puanı var.

Milliler, 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki Çelik, Merih, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Mahmut, Emre, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

Arnavutluk: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Gjasula, Lenjani, Bare, Çikalleshi, Memushaj, Manaj

Türkiye'nin kalan maçları;

14 Ekim Pazartesi: Fransa - Türkiye

14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda

17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye

Maçtan notlar

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 7'nci maçında A Milli Takım, Arnavutluk'u konuk etti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Alin Hategan yönetti. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Eugen Gheorghe üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçı ilk 11inde son oynanan Moldova maçı kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı. Güneş, orta sahada İrfan Canın yerine Mahmut Tekdemire, Dorukhan Toköz yerine Emre Belözoğluna, ileri uçta ise Kenan Karaman yerine Hakan Çalhanoğluna ve Deniz Türücün yerine ise Burak Yılmaza şans verdi.

11 EKİM UĞURLU GELİYOR

Türkiye, Arnavutluk mücadelesine kadar geçen sürede 11 Ekim'de çıktığı 9 karşılaşmada da kaybetmedi. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alırken 4 kez de berabere kaldı. Milli Takım ilk olarak 11 Ekim 1995'te Euro 96 Elemeleri'nde İzlanda, son olarak da 11 Ekim 2018 tarihinde özel maçta Bosna-Hersek karşısında 0-0'lık skorlarla sahadan beraberlikle ayrıldı.

HER KOLTUĞA TÜRK BAYRAĞI

Türkiye - Arnavutluk maçı öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumundaki bütün koltuklara Türk bayrağı bırakılırken, bu önemli karşılaşmanın coşkusuna Türk bayraklarını sallayarak ortak oldu.

TRİBÜNLER DOLDU

Türkiye - Arnavutluk mücadelesine futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. A Milli Takımı bu önemli mücadelede yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar tribünler doldururken, Arnavutluk Milli Takımını desteklemek için İstanbula gelen Arnavut taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünleri önemli ölçüde doldurdu.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ" TEZAHÜRATLARI

Taraftarlar, ısınma hareketleri boyunca Türk askerlerine de destek tezahüratlarında bulundu. Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez ve Vatan Sana Canım Feda tezahüratları ile Barış Pınarı Harekatındaki askerlere moral desteği sağlandı.

BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDE

Öte yandan Türkiye - Arnavutluk mücadelesini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muarrem Kaspoğluda tribünden takip etti.