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Samuel Eto'o'dan Erdoğan Hakkında Flaş Açıklamalar

Flaş gelişme ! Fransızlar'ın ünlü France Football dergisine röportaj veren Samuel Eto'o gündeme ilişkin konuları değerlendirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında flaş sözlere yer verdi.

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Samuel Eto'o'dan Erdoğan Hakkında Flaş Açıklamalar

Flaş gelişme ! Fransızlar'ın ünlü France Football dergisine röportaj veren Samuel Eto'o gündeme ilişkin konuları değerlendirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında flaş sözlere yer verdi.

08 Mayıs 2018 Salı 16:17
Samuel Eto'o'dan Erdoğan Hakkında Flaş Açıklamalar

Atiker Konyaspor'un Kamerunlu forveti Samuel Eto'o, Fransızlar'ın ünlü France Football dergisine çok özel bir röportaj verdi.

Dergide yayımlanan röportajda Eto'o'nun çarpıcı cevapları şu şekilde;

Soru: "Üç Şampiyonlar Ligi olan biri Süper Lig'de alt sıralarda yer alan bir takımın forveti ne yapıyor?"

Eto'o: "Beni bugün motive eden dün olduğu gibi tutku. Her zaman gol atmalı, her zaman oyunu değiştiren o pası vermeli ve insanları mutlu etmeliyim. 2014'te futbolu bırakmaya karar vermiştim. Bir aylık tatilin ardından şunu fark ettim; sabah kalkıp idmana gitmeli, soyunma odasında vakit geçirmeli, attığım gole sevinmeliyim. Bunlar küçük yaşlardan beri yaşadığım duygular. Sevgili eşim beni devam etme konusunda cesaretlendirdi."

ERDOĞAN'A HAYRANIM

Soru: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aykırı sesleri bastırdığı, muhalefeti hapse attırdığı ve Suriye'de, DAEŞ'le savaşan Kürtler'le savaştığı bir ülkedesin. Bu durum seni endişelendirmiyor mu?"

Eto'o: "Burada kötü şeyler yaşanmıyor. Paris ve Londra'daki saldırıları da hesaba katınca kendimi Türkiye'de güvende hissediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından tanıyorum. Bana saygı gösterdi. Ben de ona hayranım."

HAYRAN OLMAKTA ÖZGÜRÜM

Soru: "Bu görüşün insan hakları savunucularını şoke edecektir."

Eto'o: "İstediğime hayran olmakta özgürüm. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u da seviyorum. Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo benim ağabeyim gibi. Uzun zamandır arkadaşız. Kamerun'da Biya için de aynısı geçerli. Ama ben bir politikacı değilim."

POLİTİKAYA ATILACAK MI?

Soru: "George Weah'ın Liberya Cumhurbaşkanı olması seni politika konusunda heveslendiriyor mu?"

Eto'o: "Onun yemin töreninde oradaydım. Bize sahada hayal kurma şansı veren birisinin böyle bir yere gelmesi çok güzel. Ona inanıyorum. O ve diğerleri sayesinde Afrika daha da gelişecek. Bu kıta sadece savaş ve ızdırap demek değildir."

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSamuel EtoErdoğanFransa
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