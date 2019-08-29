Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi: Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da bugün çekilecek kuranın ardından belli oldu.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, PSG, Real Madrid, Club Brugge ile eşleşti. Lokomotiv Moskova, Juventus, Atlético ve Leverkusen'in bulunduğu gruba düştü. Zenit'in rakipleri ise Benfica, Lyon ve Leipzig olarak belirlendi.

Gruplar şöyle şekillendi:

A GRUBU: PSG, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

PSG, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray B GRUBU: Bayern Münih, Tottenham, Olympiacos, Crvena zvezda

Bayern Münih, Tottenham, Olympiacos, Crvena zvezda C GRUBU: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta D GRUBU: Juventus, Atlético, Leverkusen, Lokomotiv Moskova

Juventus, Atlético, Leverkusen, Lokomotiv Moskova E GRUBU: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk F GRUBU : Barcelona, Dortmund, Inter, Slavia Praha

: Barcelona, Dortmund, Inter, Slavia Praha G GRUBU : Zenit, Benfica, Lyon, Leipzig

: Zenit, Benfica, Lyon, Leipzig H GRUBU: Chelsea, Ajax, Valencia, LOSC

'TURNUVANIN FAVORİLERİ SAYILSA, İKİSİ ONLAR'

Kura sonucunu değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Çekebileceğimiz en önemli gruplardan birini çektik. Herkes yer gösteriyor ama onların da kolay olmadığı bir gerçek. Galatasaray takımına, camiasına hayırlı olsun bu kura" dedi.

Terim şöyle devam etti:

"Şampiyonlar Ligi'nin içinde olmak, o müziği duymak, bu kuraya hazırlanmak, herkesin içinin kıpır kıpır olması bile çok güzel. PSG, bu turnuvanın favorilerinden bir tanesi. Geçen seneki kayıptan sonra daha iyi hazırlanacaklardır. Real Madrid'i söylemiyorum bile. Turnuvanın favorileri sayılsa, ikisi onlar. Galatasaray olarak kendimizi iyi hazırlayacağız ve mücadele edeceğiz. Sonuç ne olur, bilmiyoruz. Ancak eni iyisini yapmaya çalışacağız. Kendimizi göstermeye çalışacağız. Biz buna hazırız. Galatasaray'a ve camiaya hayırlı olsun."

KURA ÇEKİMİNDE ÖNE ÇIKANLAR

19:16 - Devler Ligi kura çekimi öncesi Wesley Sneijder'in golleri izletildi. Galatasaray formasıyla Arsenal, Juventus ve Real Madrid'e attığı goller gösterildi​.

19:23 - Şampiyonlar Ligi'nde yılın kalecisi Alisson Becker seçildi.

19:26 - Galatasaray, resmi Twitter hesabında "Bizim çocuklar" notuyla Hamit Altıntop ve Wesley Sneijder'in fotoğraflarını yayınladı.

19:34 - Şampiyonlar Ligi'nde yılın savunmacısı Virgil van Djik oldu.

19:54 - Şampiyonlar Ligi'nde yılın forveti Lionel Messi​​ seçildi.

20:00 - Barcelona, Dortmund ve Inter'in grubuna düşen Slavia Prag yöneticileri canlı yayında böyle görüntülendi.

20:20 - Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu Liverpool'dan Virgil van Dijk oldu. Lucy Bronze da UEFA Yılın Kadın Futbolcusu seçildi.

İLK HAFTA MAÇLARI 17-18 EYLÜL'DE

Devler Ligi'nde grup maçları 17-18 Eylül'de başlayıp 10-11 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon İngiliz ekibi Liverpool'un mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.